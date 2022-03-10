Не хотят нападать и боятся расстрела, – Ким о россиянах на границе Николаевщины и Херсонщины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким записал обращение к российским оккупантам, которые сосредоточили свои силы на границе Николаевщины и Херсонщины.

Он отметил, что оккупанты не хотят нападать, поскольку они "не знали, куда их везут". С другой стороны, они не могут вернуться в Россию из-за страха расстрела.

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Ким отметил, что готовит инструкции для российских военных. Вероятно, ему удастся создать "зеленый коридор" для оккупантов, которые уже вторую неделю скрываются в украинских селах. Соблюдая предложенные условия, врагам удастся выжить.

Это не касается артиллеристов и ракетчиков. У вас, ребята, нет вариантов. Вам либо бежать, либо в землю,

– заявил Ким.

Сейчас Ким готовит горячую линию для связи с родственниками тех солдат, которые не стреляли по мирному населению, а условия вывода вражеских войск согласовываются.

Смотрите новое обращение Виталия Кима:

Смотрите подборку обращений Виталия Кима – видео 24 канал

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