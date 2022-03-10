Він зазначив, що окупанти не хочуть нападати, оскільки вони "не знали, куди їх везуть". З іншого боку – вони не можуть повернутися до Росії через страх розстрілу.

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Кім зазначив, що готує інструкції для російських військових. Ймовірно, йому вдасться створити "зелений коридор" для окупантів, які вже другий тиждень переховуються в українських селах. Дотримуючися запропонованих умов, ворогам вдасться вижити.

Це не стосується артилеристів та ракетників. У вас, хлопці, немає варіантів. Вам або тікати, або в землю,

– заявив Кім.

Наразі Кім готує гарячу лінію для зв'язку із родичами тих солдат, які не стріляли по мирному населенню, а умови виведення ворожих військ узгоджуються.

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