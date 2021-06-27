Не хотят выселяться: чиновники с госдач в Конча-Заспе подали в суд

В Конча-Заспе жители государственных дач не хотят съезжать. В суд обратились 10 человек, среди которых бывшие и нынешние чиновники, судьи.

На двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Речь идет о бывшем начальнике Главного управления разведки Минобороны Василии Бурбе и судье Конституционного суда Александре Литвинове.

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Почему обращались в полицию

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин рассказал, что сын Литвинова уничтожил номер, оставил его с "разбитыми стенами", а Бурба демонтировал оборудование, принадлежащее государству.

К слову, оба чиновника подали иски против выселения.

Кто еще подал иски

отстранённый глава Конституционного суда Александр Тупицкий,

судья КСУ Игорь Слиденко,

бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,

предпринимательница Ольга Залиско,

пластический хирург Максим Иванчук,

народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский,

бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко,

бывший председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Также не хотят съезжать экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко. Хотя Гурин добавил, что с большинством жителей удалось договориться.



Интерьер госдач / Фото hromadske

Выселение с госдач: что известно

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 мая рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций и определить перечень людей, которые там живут. Таким образом глава государства анонсировал "великое переселение народов".

Зеленский пояснил, что чиновники могут там жить только, пока они работают. Однако арендовать дачи следует по рыночным ценам.



Госдачи в Конча-Заспе / Фото hromadske