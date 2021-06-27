Не хотят выселяться: чиновники с госдач в Конча-Заспе подали в суд

27 июня 2021 , 12:42
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Источник:

"Громадське"

В Конча-Заспе жители государственных дач не хотят съезжать. В суд обратились 10 человек, среди которых бывшие и нынешние чиновники, судьи.

На двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Речь идет о бывшем начальнике Главного управления разведки Минобороны Василии Бурбе и судье Конституционного суда Александре Литвинове.

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Почему обращались в полицию

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин рассказал, что сын Литвинова уничтожил номер, оставил его с "разбитыми стенами", а Бурба демонтировал оборудование, принадлежащее государству.

К слову, оба чиновника подали иски против выселения.

Кто еще подал иски

  • отстранённый глава Конституционного суда Александр Тупицкий,
  • судья КСУ Игорь Слиденко,
  • бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,
  • предпринимательница Ольга Залиско,
  • пластический хирург Максим Иванчук,
  • народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский,
  • бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко,
  • бывший председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Также не хотят съезжать экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко. Хотя Гурин добавил, что с большинством жителей удалось договориться.


Интерьер госдач / Фото hromadske

Выселение с госдач: что известно

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 мая рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
  • Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций и определить перечень людей, которые там живут. Таким образом глава государства анонсировал "великое переселение народов".
  • Зеленский пояснил, что чиновники могут там жить только, пока они работают. Однако арендовать дачи следует по рыночным ценам.


Госдачи в Конча-Заспе / Фото hromadske

Автор: Ольга Музика