Не хотят выселяться: чиновники с госдач в Конча-Заспе подали в суд
Источник:"Громадське"
В Конча-Заспе жители государственных дач не хотят съезжать. В суд обратились 10 человек, среди которых бывшие и нынешние чиновники, судьи.
На двух арендаторов дирекция дома отдыха Государственного управления делами написала заявление в полицию. Речь идет о бывшем начальнике Главного управления разведки Минобороны Василии Бурбе и судье Конституционного суда Александре Литвинове.
Кстати Большое переселение с госдач: Зеленский выселяет "соседей"
Почему обращались в полицию
Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин рассказал, что сын Литвинова уничтожил номер, оставил его с "разбитыми стенами", а Бурба демонтировал оборудование, принадлежащее государству.
К слову, оба чиновника подали иски против выселения.
Кто еще подал иски
- отстранённый глава Конституционного суда Александр Тупицкий,
- судья КСУ Игорь Слиденко,
- бывший заместитель руководителя Государственного управления делами Валентин Савицкий,
- предпринимательница Ольга Залиско,
- пластический хирург Максим Иванчук,
- народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский,
- бывший вице-премьер-министр Владимир Семиноженко,
- бывший председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.
Также не хотят съезжать экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и бывший руководитель Одесского рыбного хозяйства Сергей Юрченко. Хотя Гурин добавил, что с большинством жителей удалось договориться.
Интерьер госдач / Фото hromadske
Выселение с госдач: что известно
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 мая рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
- Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций и определить перечень людей, которые там живут. Таким образом глава государства анонсировал "великое переселение народов".
- Зеленский пояснил, что чиновники могут там жить только, пока они работают. Однако арендовать дачи следует по рыночным ценам.
Госдачи в Конча-Заспе / Фото hromadske