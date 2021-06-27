На двох орендарів дирекція будинку відпочинку Державного управління справами написала заяву в поліцію. Мовиться про колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу та суддю Конституційного Суду Олександра Литвинова.

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Чому звертались у поліцію

Директор будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурін розповів, що син Литвинова знищив номер, залишив його з "розбитими стінами", а Бурба демонтував обладнання, що належить державі.

До слова, обидва чиновники подали позови проти виселення.

Хто ще подав позови

  • відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький,
  • суддя КСУ Ігор Сліденко,
  • колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький,
  • підприємниця Ольга Заліско,
  • пластичний хірург Максим Іванчук,
  • народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський,
  • колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко,
  • колишній голова Верховної Ради Володимир Рибак.

Також не хочуть з'їжджати ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов та колишній керівник Одеського рибного господарства Сергій Юрченко. Хоча Гурін додав, що з більшістю жителів вдалося домовитись.


Інтер'єр держдач / Фото hromadske

Виселення з держдач: що відомо

  • На засіданні Ради національної безпеки та оборони 13 травня розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.
  • Президент Володимир Зеленський  доручив провести аудит земель і резиденцій та визначити перелік людей, які там живуть. Таким чином глава держави анонсував "велике переселення народів".
  • Зеленський пояснив, що чиновники можуть там жити лише, поки вони працюють. Однак орендувати дачі слід за ринковими цінами.


Держдачі у Конча-Заспі / Фото hromadske