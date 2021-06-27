На двох орендарів дирекція будинку відпочинку Державного управління справами написала заяву в поліцію. Мовиться про колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу та суддю Конституційного Суду Олександра Литвинова.
До речі Велике переселення з держдач: Зеленський виселяє "сусідів"
Чому звертались у поліцію
Директор будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурін розповів, що син Литвинова знищив номер, залишив його з "розбитими стінами", а Бурба демонтував обладнання, що належить державі.
До слова, обидва чиновники подали позови проти виселення.
Хто ще подав позови
- відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький,
- суддя КСУ Ігор Сліденко,
- колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький,
- підприємниця Ольга Заліско,
- пластичний хірург Максим Іванчук,
- народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський,
- колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко,
- колишній голова Верховної Ради Володимир Рибак.
Також не хочуть з'їжджати ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов та колишній керівник Одеського рибного господарства Сергій Юрченко. Хоча Гурін додав, що з більшістю жителів вдалося домовитись.
Інтер'єр держдач / Фото hromadske
Виселення з держдач: що відомо
- На засіданні Ради національної безпеки та оборони 13 травня розглянули питання державних земель та будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.
- Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій та визначити перелік людей, які там живуть. Таким чином глава держави анонсував "велике переселення народів".
- Зеленський пояснив, що чиновники можуть там жити лише, поки вони працюють. Однак орендувати дачі слід за ринковими цінами.
Держдачі у Конча-Заспі / Фото hromadske