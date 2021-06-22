Себе Зеленський переселяти, схоже, не збирається. Однак комусь з "аборигенів", схоже, таки доведеться піти.

До теми Мої люди туди не заїдуть, – Зеленський про держдачі

З чого все почалося

Рада нацбезпеки й оборони, яка вже "пройшлася" по Віктору Медведчуку, контрабандистах і "злочинцях в законі", у травні 2021 року взялася за нову місію. Мовиться про державні дачі. Ми цій темі присвятили вже бозна скільки різних сюжетів. Однак держдачі – це закриті території у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими завідує Державне управління справами. На цих територіях, які охороняють державні бодігарди, розташовані котеджі.

За радянських часів це були відносно прості будиночки, куди партійна еліта приїжджала відпочивати. Після розпаду Союзу ці будиночки почала заселяти вже нова "еліта", розбудовуючи, добудовуючи й додаючи розкоші.

Найвідоміша держдача – будинок Віктора Януковича. Ну, тобто, розмах зрозумілий. Це, до речі, зараз відкрита резиденція, бо президент, який жив тут, втік.



"Межигір'я" / Фото DW

Загалом, це дуже зручна для чиновників схема, коли вони за адекватну орендну плату отримують клапоть крутої землі, охорону, обслуговування території й інші "плюшки" з держбюджету.

З роками держдачі перетворилися на такий собі закритий клуб і нескінченне джерело популізму для президентів. Бо ось це "розібратися з держдачами", "велике переселення" – класичний президентський спіч.

Як діяв Зеленський

Володимир Зеленський робив перший захід на очищення держдач. Однак згодом оселився там сам, а його команда осоромилася спробами поселити тут генпрокурорку Ірину Венедіктову. Почувши заяву президента, ми думали вже й не звертати уваги. Ну, але ж Зеленський сам в цьому переліку.

РНБО вже почало оголошувати списки людей, які мешкають на державних дачах і яким вже час збирати валізи. Ну а ми вирішили підхопити цей виклик і не лише назвати мешканців цих дач, але й провести для вас екскурсію. Ну треба ж знати, за що вони там так воюють.

Конча-Заспа

За 25 кілометрів від центру Києва вже знайома усім огорожа та блокпост, а за ним – 135 гектарів лісу. У лісі близько сотні розкиданих будинків і кілька пансіонатів. Ми не раз показували територію держдач в Конча-Заспі з висоти, але заради цієї історії нам вдалося потрапити за огорожу.

Дізнайтеся більше Українцям відкриють території елітної "Конча-Заспи", "Залісся" та Бірючого

Маєток Юхима Звягільського

Якщо ви не знаєте, хто такий Юхим Звягільський, то ви не знаєте нічого про 8 з 9 скликань Верховної Ради. Він сидів у парламенті за президентства Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка, а також при 16 прем'єр-міністрах, 13 спікерах. Загалом – 29 років, 348 місяців, 10 592 дні.



Юхим Звягільський / Фото LIGA.net

Втім, схоже, у Звягільського лишалися і час, і натхнення на облаштування помешкання. Його державний дачний котедж – майже 1 000 квадратних метрів й огорожа. Саму ділянку розгледіти можна лише з повітря, адже огорожа вища ніж людський зріст. На території – центральний двоповерховий будинок, по боках ще 2 менших. За класифікацією Конча-Заспи, це приміщення першого класу.

Звягільський по тарифах Конча-Заспи у 2020 році мав би платити за оренду усього цього 220 тисяч гривень на місяць.

Сусіди – парламентська коаліція

Сусідом Звягільського за документами є Борис Макар'ян, але це на папері. Насправді там живе мініверсія парламентської коаліції – родина нардепів попереднього скликання Давида Макар'яна з БПП та Олени Кошелевої з "Радикальної партії".

Самі партії не здатні були довго перебувати під одним куполом у Верховній Раді, а от їхні партійці цілком нормально ділять двоповерховий будиночок. Класичний котедж, багато зелені – дуже мило.



Територія маєтку Давида Макар'яна та Олени Кошелевої / Скриншот з відео Bihus.Info

Однак тут його вважають не дуже престижним. За мірками Конча-Заспи, він найскромнішого третього класу. Відповідно у нього й найнижча вартість оренди за 1 квадрат. За цей трикімнатний будиночок площею у 162 квадрати, Макар'ян та Кошелева мають віддавати по 27 тисяч гривень на місяць.

За аналогічну суму орендувати будинок у Стоянці під Києвом не вийде. Трикімнатний будинок з такою ж квадратурою здають по 100 тисяч гривень, що втричі дорожче. Однак він суттєво менший і Стоянка ж не Конча-Заспа. Вдвічі дорожче коштує зняти будинок на Лівому березі в Києві. Але ж ми розуміємо, що Лівий берег і Стоянка – це точно не закрита територія під цілодобовою держохороною.

Будинок Венедіктової та Колесника

Впритул до них ще у 2020 році жив Віктор Балога – колишній глава адміністрації президента Ющенка, нардеп і один з негласних "господарів Закарпаття". У серпні 2020 року він виїхав з маєтку, а будинок почали готувати для заїзду родини Ірини Венедиктова й Дениса Колесника.

Це стильний двоповерховий дерев'яний будинок з окремим технічним приміщенням. Маєток готували, але для генпрокурорки ця підготовка закінчилася нічим.



Ірина Венедіктова / Фото Офісу Генпрокурора

Влітку 2020 року вона спочатку встигла влізти у скандал з іншою держдачею, у Пущі-Водиці, де пожила її родина з величезною знижкою і зміною законодавства під цей заїзд. Далі ми довідалися про можливий переїзд в Конча-Заспу, розповіли про це і, схоже, наламали плани. Тож цей будиночок на час нашої прогулянки Конча-Заспою був нічиїм.

Ексспікер парламенту Володимир Рибак

Володимир Рибак не досидів у кріслі спікера Верховної Ради через Майдан. Однак на держдачі сидить вже більше ніж 10 років. Огорожа з колонами з червоної цегли з дерев'яними коричневими вставками. До речі, вона не дуже висока, тому будинок розгледіти точно можна.



Маєток Володимира Рибака / Скриншот з відео Bihus.Info

За документами будинок Рибака має 820 квадратних метрів. Все це має коштувати йому понад 180 тисяч гривень на місяць.

Будинок Анатолія Осетинського

Через один будинок з Рибаком проживає Анатолій Осетинський. Ексзаступник глави Вищого господарського суду орендує цей маєток теж протягом останніх 10 років. Сам Осетинський не надто відомий суддя. Однак у Вищому господарському суді він працював разом з Артуром Ємельяновим та Віктором Татьковим, яким закидають втручання в роботу суду та тиск на суддів. Ці судді відомі й своєю любов'ю до нерухомості.

Осетинський теж не відстає, а точніше родина. На його доньку Ганну записано 8 земельних ділянок, 6 квартир та ще 4 будинки в районі Києва. Цікаво, як Осетинська встигає розриватися між усіма своїми квадратними метрами? Схоже, що донька екссудді живе й у Конча-Заспі, бо тепер саме вона серед списку орендарів.

До теми Аудит держдач: кого можуть виселити з елітних помешкань

Навпроти Рибака – Оксана Білозір

Екснардепка, співачка й кума Петра Порошенка орендувала будинок тут ще обіймаючи посаду міністра культури й туризму. Повірте, це було, дуже давно, але не заважає Білозір залишатися серед списку орендарів і зараз, вже не обіймаючи жодних офіційних посад.

У Білозір загалом непогано з нерухомістю складається в житті, бо будинок у Конча-Заспі за нею і ще одна ділянка у Києві. Тут, звісно, треба вам це показати. Ділянку співачка-нардепка отримала від міста ще у 2004 році. Там можна було звести щось максимум на 4 поверхи, але родина Білозір звела тут щось втричі вище.



Житловий комплекс Оксани Білозір у Києві / Скриншот з відео Bihus.Info

Родина ж каже, що ось тут справді 4 поверхи, а решта – антресолі. 7 поверхів антресоль.

Де живе Зеленський

Дійшли до Зеленського, щоб показати, як влаштувався на держдачах той, хто оголошував їм війну. Однак вперлися в кущі, дерева й кілька кіл охорони. У президента велетенська ділянка й не менший за розмахом будинок – вистрижені газони, дитячий майданчик, кілька будиночків, альтанки, власний вихід до води.

Це, до слова, зараз єдиний маєток тут, який повністю утримують за державні гроші. Це означає, що сам Зеленський нічого не платить, жодної оренди чи "комуналки". Платимо ми з вами.



Будинок Володимира Зеленського / Скриншот з відео Bihus.Info

Маєток Леоніда Кучми

Поруч розташований маєток ще одного президента – Леоніда Кучми. Мабуть, не варто наголошувати, що він тут старожил. З дороги його будинок теж не видно, але добре видно з висоти.

Велетенська ландшафтна ділянка, штучні водойми, вихід до води з власним пірсом, центральний маєток, гаражний комплекс і кілька окремих будинків загалом на понад 2 тисячі квадратів. Ніби й звучить дуже круто, але до Зеленського не дотягує. Видно як кожний наступний президент рухається до покращень.



Будинок Леоніда Кучми / Скриншот з відео Bihus.Info

Між двома президентами раніше жив Адам Мартинюк – колишній віцеспікер парламенту і "полум'яний комуніст". З маєтку він виїхав, лишивши після себе сходи з килимами, кришталеві люстри й радянські серванти.

Про інші маєтки українських високопосадовців дивіться у повному випуску програми "Наші гроші"