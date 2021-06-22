Себя Зеленский переселять, похоже, не собирается. Однако кому-то из "аборигенов", похоже, таки придется уйти.

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С чего все началось

Совет нацбезопасности и обороны, который уже "прошлелся" по Виктору Медведчуку, контрабандистам и "ворам в законе", в мае 2021 года взялся за новую миссию. Речь о государственных дачах. Мы этой теме посвятили уже бог знает сколько различных сюжетов. Однако госдачи – это закрытые территории в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми заведует Государственное управление делами. На этих территориях, охраняемые государственными бодигардами, расположенные коттеджи.

В советское время это были относительно простые домики, куда партийная элита приезжала отдыхать. После распада Союза эти домики начала заселять уже новая "элита", развивая, достраивая и добавляя роскоши.

Самая известная госдача – дом Виктора Януковича. Ну, то есть, размах понятен. Это, кстати, сейчас открыта резиденция, потому что президент, который жил здесь, убежал.



"Межигорье" / Фото DW

В общем, это очень удобная для чиновников схема, когда они за адекватную арендную плату получают кусок крутой земли, охрану, обслуживание территории и другие "плюшки" из госбюджета.

С годами госдачи превратились в некий закрытый клуб и бесконечный источник популизма для президентов. Ибо вот это "разобраться с госдачами", "великое переселение" – классический президентский спич.

Как действовал Зеленский

Владимир Зеленский делал первый заход на очистку госдач. Однако впоследствии поселился там сам, а его команда опозорилась попытками поселить здесь генпрокурора Ирину Венедиктову. Услышав заявление президента, мы думали уже и не обращать внимания. Но Зеленский сам в этом списке.

СНБО уже начал объявлять списки людей, которые живут на государственных дачах и кому пора собирать чемоданы. Ну а мы решили подхватить этот вызов и не только назвать жителей этих дач, но и провести для вас экскурсию. Ну надо же знать, за что они там так воюют.

Конча-Заспа

В 25 километрах от центра Киева уже знакомая всем ограда и блокпост, а за ним – 135 гектаров леса. В лесу около сотни разбросанных домов и несколько пансионатов. Мы не раз показывали территорию госдач в Конча-Заспе с высоты, но ради этой истории нам удалось попасть за ограждение.

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Особняк Ефима Звягильского

Если вы не знаете, кто такой Ефим Звягильский, то вы не знаете ничего о 8 из 9 созывах Верховной Рады. Он сидел в парламенте при президентстве Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также при 16 премьер-министрах, 13 спикерах. В целом – 29 лет, 348 месяцев, 10 592 дня.



Ефим Звягильский / Фото LIGA.net

Впрочем, похоже, у Звягильского оставались и время, и вдохновение для обустройства дома. Его государственный дачный коттедж – почти 1000 квадратных метров и забор. Сам же участок разглядеть можно только с воздуха, так как забор выше человеческого роста. На территории – центральный двухэтажный дом, по бокам еще 2 по-меньше. По классификации Конча-Заспы, это помещение первого класса.

Звягильский по тарифам Конча-Заспы в 2020 году должен платить за аренду всего этого 220 тысяч гривен в месяц.

Соседи – парламентская коалиция

Соседом Звягильского по документам является Борис Макарьян, но это на бумаге. На самом деле там живет мини-версия парламентской коалиции – семья нардепов предыдущего созыва Давида Макарьян из БПП и Елены Кошелевой из "Радикальной партии".

Сами партии не способны были долго находиться под одним куполом в Верховной Раде, а вот их партийцы вполне нормально делят двухэтажный домик. Классический коттедж, много зелени – очень мило.



Территория особняка Давида Макарьян и Елены Кошелевой / Скриншот видео Bihus.Info

Однако здесь его считают не очень престижным. По меркам Конча-Заспы, он скромного третьего класса. Соответственно у него и самая низкая стоимость аренды за 1 квадрат. За этот трехкомнатный домик площадью 162 квадрата, Макарьян и Кошелева должны отдавать по 27 тысяч гривен в месяц.

За аналогичную сумму арендовать дом в Стоянке под Киевом не получится. Трехкомнатный дом с такой же квадратурой сдают за 100 тысяч гривен, что в три раза дороже. Однако он существенно меньше и Стоянка ведь не Конча-Заспа. Вдвое дороже стоит снять дом на Левом берегу в Киеве. Но мы понимаем, что Левый берег и Стоянка – это точно не закрытая территория под круглосуточной госохраной.

Дом Венедиктовой и Колесника

Вплотную к ним еще в 2020 году жил Виктор Балога – бывший глава администрации президента Ющенко, нардеп и один из негласных "хозяев Закарпатья". В августе 2020 года он уехал из поместья, а дом начали готовить для заезда семьи Ирины Венедиктовой и Дениса Колесника.

Это стильный двухэтажный деревянный дом с отдельным техническим помещением. Особняк готовили, но для генпрокурора эта подготовка закончилась ничем.



Ирина Венедиктова / Фото Офиса Генпрокурора

Летом 2020 года она сначала успела вляпаться в скандал с другой госдачей, в Пуще-Водице, где жила ее семья с огромной скидкой и изменением законодательства под этот заезд. Далее мы узнали о возможном переезде в Конча-Заспу, рассказали об этом и, похоже, наломали планы. Поэтому этот домик на время нашей прогулки Конча-Заспе был ничьим.

Экс-спикер парламента Владимир Рыбак

Владимир Рыбак не досидел в кресле спикера Верховной Рады из-за Майдана. Однако на госдаче сидит уже более 10 лет. Ограда с колоннами из красного кирпича с деревянными коричневыми вставками. Кстати, она не очень высокая, поэтому дом разглядеть точно можно.



Особняк Владимира Рыбака / Скриншот видео Bihus.Info

По документам дом Рыбака имеет 820 квадратных метров. Все это должно стоить ему более 180 тысяч гривен в месяц.

Дом Анатолия Осетинского

Через один дом с Рыбаком проживает Анатолий Осетинский. Экс-заместитель главы Высшего хозяйственного суда арендует этот особняк тоже в течение последних 10 лет. Сам Осетинский не очень известный судья. Однако в Высшем хозяйственном суде он работал вместе с Артуром Емельяновым и Виктором Татьковым, которых обвиняют вмешательства в работу суда и давление на судей. Эти судьи известны и своей любовью к недвижимости.

Осетинский тоже не отстает, а точнее семья. На его дочь Анну записано 8 земельных участков, 6 квартир и еще 4 дома в районе Киева. Интересно, как Осетинская успевает разрываться между всеми своими квадратными метрами? Похоже, что дочь бывшего судьи живет и в Конча-Заспе, потому что теперь именно она среди списка арендаторов.

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Напротив Рыбака – Оксана Билозир

Экс-нардеп, певица и кума Петра Порошенко арендовала дом здесь еще занимая должность министра культуры и туризма. Поверьте, это было очень давно, но не мешает Билозир оставаться среди списка арендаторов и сейчас, уже не занимая никаких официальных должностей.

У Билозир в целом неплохо с недвижимостью складывается в жизни, потому что дом в Конча-Заспе за ней и еще один участок в Киеве. Здесь, конечно, надо это вам показать. Участок певица-нардеп получила от города еще в 2004 году. Там можно было возвести что-то максимум на 4 этажа, но семья Билозир построила здесь что-то втрое выше.



Жилой комплекс Оксаны Билозир в Киеве / Скриншот видео Bihus.Info

Семья же говорит, что вот здесь действительно 4 этажа, а остальные – антресоли. 7 этажей антресолей.

Где живет Зеленский

Дошли до Зеленского, чтобы показать, как устроился на госдачах тот, кто объявлял им войну. Однако уперлись в кусты, деревья и несколько кругов охраны. У президента гигантский участок и не меньший, по размаху, дом – выстриженные газоны, детская площадка, несколько домиков, беседки, собственный выход к воде.

Это, к слову, сейчас единственный особняк здесь, который полностью содержат за государственные деньги. Это означает, что сам Зеленский ничего не платит, ни аренды или "коммуналки". Платим мы с вами.



Дом Владимира Зеленского / Скриншот видео Bihus.Info

Особняк Леонида Кучмы

Рядом расположен особняк еще одного президента – Леонида Кучмы. Пожалуй, не стоит подчеркивать, что он здесь старожил. С дороги его дом тоже не видно, но хорошо видно с высоты.

Огромный ландшафтный участок, искусственные водоемы, выход к воде с собственным пирсом, центральный особняк, гаражный комплекс и несколько отдельных домов в целом на более чем 2000 квадратов. Вроде и звучит очень круто, но до Зеленского не дотягивает. Видно, как каждый следующий президент двигается к улучшениям.



Дом Леонида Кучмы / Скриншот видео Bihus.Info

Между двумя президентами раньше жил Адам Мартынюк – бывший вице-спикер парламента и "пламенный коммунист". Из особняка он выехал, оставив после себя лестницы с коврами, хрустальные люстры и советские серванты.

О других особняках украинских чиновников смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги"