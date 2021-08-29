Не имеем права забывать, – в районе ООС почтили память погибших героев
Источник:ООС
В районе Операции Объединенных сил почтили память защитников Украины, погибших за суверенитет и территориальную целостность страны. К мемориальным доскам принесли цветы.
В торжествах приняли участие командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, военнослужащие, ветераны.
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Не имеем права забывать героев
Павлюк отметил, военнослужащие ООС с гордостью стоят на защите всей Украины и достойно выполняют свой воинский долг.
В районе ООС почтили память погибших защитников / Фото ООС
Мы не имеем права забывать наших героев которые отдали свою жизнь за родную землю, мы должны помнить тех, кто получил тяжелые ранения в бою. Вечная память погибшим, уважение и внимание живым! Победы, мира и согласия всем нам! Слава Украине!
– добавил командующий.
Память погибших почтили минутой молчания. Затем капеллан провел молебен по павшим героям. В конце люди возложили цветы к мемориальным знакам.
Чествование героев / Фото ООС
Церемония почтения памяти героев / Фото ООС
Что известно о Дне памяти защитников
- В конце августа 2014 года украинские воины попали во вражеское окружение вблизи Иловайска.
- Тогда погибли 366 украинских воинов, 429 были ранены. Еще 300 попали в плен боевиков. Трагедию назвали Иловайским котлом.
- День памяти защитников Украины положило начал в 2019 году. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.
- Чтобы почтить память воинов, вся страна в 10:00 остановилась для минуты молчания.