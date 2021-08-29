Не имеем права забывать, – в районе ООС почтили память погибших героев

В районе Операции Объединенных сил почтили память защитников Украины, погибших за суверенитет и территориальную целостность страны. К мемориальным доскам принесли цветы.

В торжествах приняли участие командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, военнослужащие, ветераны.

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Не имеем права забывать героев

Павлюк отметил, военнослужащие ООС с гордостью стоят на защите всей Украины и достойно выполняют свой воинский долг.



В районе ООС почтили память погибших защитников / Фото ООС

Мы не имеем права забывать наших героев которые отдали свою жизнь за родную землю, мы должны помнить тех, кто получил тяжелые ранения в бою. Вечная память погибшим, уважение и внимание живым! Победы, мира и согласия всем нам! Слава Украине!

– добавил командующий.

Память погибших почтили минутой молчания. Затем капеллан провел молебен по павшим героям. В конце люди возложили цветы к мемориальным знакам.



Чествование героев / Фото ООС



Церемония почтения памяти героев / Фото ООС

Что известно о Дне памяти защитников