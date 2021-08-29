В урочистостях взяли участь Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, військовослужбовці, ветерани.

До речі Україна вшановує пам'ять своїх захисників: що відбувається в різних містах

Не маємо права забувати героїв

Павлюк наголосив, військовослужбовці ООС з гордістю стоять на захисті всієї України та гідно виконують свій військовий обов’язок.


У районі ООС вшанували пам'ять загиблих захисників / Фото ООС

Ми не маємо права забувати наших героїв які віддали своє життя за рідну землю, ми повинні пам’ятати тих, хто отримав тяжкі поранення в бою. Вічна пам'ять загиблим, повага та увага живим! Перемоги, миру та злагоди усім нам! Слава Україні!
– додав командувач.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Потім капелан провів молебень за полеглими героями. Наприкінці люди поклали квіти до меморіальних знаків.


Вшанування героїв / Фото ООС


Церемонія вшанування пам'яті героїв / Фото ООС

Що відомо про День пам'яті захисників

  • Наприкінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в вороже оточення поблизу Іловайська.
  • Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 були поранені. Ще 300 потрапили у полон бойовиків. Трагедію назвали Іловайським котлом.
  • День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.
  • Аби вшанувати пам'ять воїнів, уся країна о 10:00 зупинилась задля хвилини мовчання.