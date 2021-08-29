В урочистостях взяли участь Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, військовослужбовці, ветерани.
До речі Україна вшановує пам'ять своїх захисників: що відбувається в різних містах
Не маємо права забувати героїв
Павлюк наголосив, військовослужбовці ООС з гордістю стоять на захисті всієї України та гідно виконують свій військовий обов’язок.
У районі ООС вшанували пам'ять загиблих захисників / Фото ООС
Ми не маємо права забувати наших героїв які віддали своє життя за рідну землю, ми повинні пам’ятати тих, хто отримав тяжкі поранення в бою. Вічна пам'ять загиблим, повага та увага живим! Перемоги, миру та злагоди усім нам! Слава Україні!
– додав командувач.
Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Потім капелан провів молебень за полеглими героями. Наприкінці люди поклали квіти до меморіальних знаків.
Вшанування героїв / Фото ООС
Церемонія вшанування пам'яті героїв / Фото ООС
Що відомо про День пам'яті захисників
- Наприкінці серпня 2014 року українські воїни потрапили в вороже оточення поблизу Іловайська.
- Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 були поранені. Ще 300 потрапили у полон бойовиків. Трагедію назвали Іловайським котлом.
- День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський.
- Аби вшанувати пам'ять воїнів, уся країна о 10:00 зупинилась задля хвилини мовчання.