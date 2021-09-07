"Не имеют равных": издание The New York Times посвятило статью украинским паралимпийцам

Американское издание The New York Times отметило украинскую сборную на Паралимпийских играх. СМИ назвало наших спортсменов "славянским чудом".

Преуспели несмотря на меньшее количество спортсменов

На Паралимпиаде украинцы получили 98 наград. Это лишь на 6 меньше, чем у американской сборной.

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В то же время издание отметило, что количество спортсменов у украинской сборной было значительно меньше, чем в ведущих странах. Так, Китай, Великобританию, Россию и США – представили на соревнованиях более 220 спортсменов, а Украину – только 139.

Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных,

– отметил главный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Журналисты сравнили украинскую сборную с бейсбольной командой Oakland Athletics. Она в 2002 году, несмотря на недофинансирование и потерю на старте сезона лучших игроков, смогла выиграть 20 игр подряд и установить рекорд Американской Лиги.

"С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины является маленьким чудом рынка, славянским эквивалентом Oakland Athletics", – подчеркнуло издание.

The New York Times о пути украинцев на Паралимпиаде

Авторы статьи отметили, что Украина входила в шестерку стран с наибольшим количеством медалей на девяти летних и зимних Паралимпийских играх подряд. При этом спортивные успехи практически не ухудшались несмотря на оккупацию Крыма Россией.

Ведь государство-агрессор фактически оставило украинских паралимпийцев без тренировочного центра в Черном море. В то же время новый центр с необходимым адаптивным оборудованием остается недостроенным в Днепре.

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Когда Украина впервые выступила на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году, то завоевала лишь 7 медалей. В 2021 году такое же количество наград получил лишь пловец Максим Крипак.

Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями в Украине остается скорее редкостью, чем нормой. Это является результатом ограниченной инфраструктуры и негативного отношения со стороны общества,

– пояснили в Управление ООН по правам человека

Награды для призеров увеличили

Издание отметило, что накануне Паралимпийских зимних игр 2018 года в Украине состоялись два существенных изменения:

начали прямые трансляции событий,

увеличили сумму призовых денег в соответствии с тем, какую медаль получают олимпийцы.

Теперь за золотую медаль паралимпийцы получают около 125 тысяч долларов, 80 тысяч долларов – за "серебро" и 55 тысяч долларов – за "бронзу". При том, что ранее "золото" награждали 40 тысячами долларов.



Успехи Украины на Паралимпиаде / Инфографика 24 канала