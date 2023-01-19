Не исключаем возможности поставки Leopard или согласия на это – новый министр обороны Германии

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус сделал заявление о танках Leopard, стремящихся получить Украина. Он подчеркнул, что никто не исключает возможности их передачи.

Писториус уверен, что в ближайшие несколько дней в Германии ответят на поставку танков. Однако он еще не знает, какой она будет.

Кстати говоря Сотни танков Leopard: министр обороны Литвы анонсировал отличные новости для Украины после "Рамштайна"

Никто не исключает возможности поставки танков Leopard или того, что будет одобрено согласие на поставку других европейских партнеров,

– сказал Писториус.