Не исключено, что Путин захочет сделать новую мобилизацию, – МВД

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко не исключает факт, что Россия может начать новую мобилизацию, чтобы перебросить еще больше россиян на войну в Украине.

По его словам, Украине нужно сорвать эту новую мобилизацию.

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"Не надо тешить себя иллюзиями, что россияне выйдут на протесты, но они начнут об этом говорить на кухнях и их это будет ломать. Для нас это очень важно", – говорит советник министра внутренних дел.

Вадим Денисенко считает, что нам нужно подрывать нравственный дух россиян для того, чтобы они перестали заниматься тем, чем сейчас занимаются.

Чем больше они будут деморализованы, тем легче будет воевать на фронте, а здесь мы обязательно победим,

– заявил он.

Денисенко призвал всех, кто имеет знакомых в РФ, – позвоните им и расскажите о войне в Украине, перешлите им видео и их пленных. По мнению Денисенко, главная задача украинцев – сделать так, чтобы россияне занимались собой, а не нами.

"Каждый из нас может помочь в этой войне, воюя в тылу врага, деморализуя его", – подытожил советник министра МВД.

Добавим, что с каждым днем ​​российский оккупант несет непоправимые потери. За шесть дней войны украинцам удалось обезвредить 5700 военных из России.

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