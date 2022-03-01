За його словами, Україні потрібно зірвати цю нову моблізацію.

До теми До Росії починають прибувати перші мішки із трупами та ешалони з пораненими, – Денисенко

"Не треба тішити себе ілюзіями, що росіяни вийдуть на протести, але вони почнуть про це говорити на кухнях і їх буде буде це ламати. Для нас це дуже важливо", – каже радник міністра внутрішніх справ.

Вадим Денисенко вважає, що нам потрібно підривати моральний дух росіян для того, щоб вони перестали займатися тим, чим зараз займаються.

Чим більше вони будуть деморалізовані, тим легше буде воювати на фронті, а тут ми обов’язково переможемо,

– заявив він.

Денисенко закликав усіх, хто має знайомих в РФ, – подзвоніть до них та розкажіть про війну в Україні, перешліть їм відео та його їхніх полонених.На думку Денисенка, головне завдання українців – зробити так, щоб російни займалися собою, а не нами.

"Кожен із нас може допомогти в цій війні, воюючи в тилуу ворога, деморалізуючи його", – підсумував радник міністра МВС.

Додамо, що з кожним днем російський окупант несе непоправні втрати. За шість днів війни українцям вдалося знешкодити 5700 військових з Росії.