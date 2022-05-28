Не из Москвы: в МВД ответили, из каких регионов больше всего убитых оккупантов

Все революции начинаются в столицах, поэтому российская власть делает все для того, чтобы жители ключевых городов не знали о реальных потерях на войне. Именно поэтому на войну против Украины отправляют бурят, дагестанцев или тувинцев – все эти "герои" уже успели отличиться жестокостью и ощутимостью любого святого.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он также отметил, что Путин делает все для того, чтобы Москва или Санкт-Петербург не знали о смерти.

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В Институте будущего сочли корреляцию смертей между регионами России. И пришли к выводу, что 99 смертей на 100 тысяч населения приходится на Бурятию,

– отмечает Денисенко.

По его словам, следующим по количеству потерь является Дагестан и ряд других, равно бедных регионов. Москва в этом расчете – 0,23 убитыми на 100 тыщ населения . Это примерно в 420 раз меньше, чем в других городах или регионах, говорит советник министра внутренних дел Украины.

Как утверждает Вадим Денисенко, Путин и его власть делают все незаметными для важных крупных городов, поэтому если многие смерти в глубинных регионах России имеют место, то до "столиц", эта информация не доходит.

"На этой неделе Шойгу снова вспомнил, что нужно канонизировать Суворова, а я вам напомню, что это именно он автор фразы о "бабах еще наражают". По этому принципу и продолжает жить и воевать вся Россия", - заключает эксперт.

Добавим, что недавно в ОП также обнаружили удивление "контингента", который отправляют убивать украинцев - оказалось, что это преимущественно жители бедных регионов России, люди "из глубинки" .

Анализ показал, что в Украине относительно мало сражается выходцев из центральной (европейской части) России. В большинстве своем войска укомплектованы выходцами из национальных автономий и отдаленных регионов . Следовательно, и количество погибших из отдаленных регионов значительно выше, чем из европейской части.

На первом месте в таком рейтинге – республика Бурятия. Здесь на 100 тысяч населения – 106,9 погибших. В этом регионе средний уровень зарплаты по отношению к общероссийскому составляет 81,68%. А уровень безработицы – 10,4%

Далее следует республика Тива , где 99 погибших на 100 тысяч населения, средняя зарплата – 85,99% до общероссийского уровня, а безработица – 20,4%.

, где 99 погибших на 100 тысяч населения, средняя зарплата – 85,99% до общероссийского уровня, а безработица – 20,4%. Замыкает первую тройку республика Северная Осетия – Алания. Там эти показатели 87 убитых на 100 тысяч населения, зарплата на уровне 59,72%, а безработица – 14,6%.

Выходит, что умирать в Украину отправляют жителей наименее развитых территорий, где у местных жителей нет ни работы, ни доходов.

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