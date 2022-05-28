Как известно, в составе российских оккупантов есть много бывших граждан Украины. Некоторые даже имеют действительный паспорт и вспоминают о нем в моменты отчаяния и страха.

Читайте также США одобрили передачу Украине MLRS

Задержание предателя с украинским паспортом

Как сообщили пограничники, им в сотрудничестве с СБУ удалось задержать российского военного, который ранее являлся гражданином Украины. Он пытался проникнуть на нашу территорию посредством действительного украинского паспорта.

Мужчина уехал в Россию в 2009 году, впоследствии получил российское гражданство. В 2013 – 2014 годах проходил срочную службу в рядах российской армии. В 2016 году он решил подписать контракт с армией российских оккупантов. Предатель воевал на Донбассе в составе 20-й мотострелковой бригады из Волгограда.

Рашисту уже сообщили о подозрении в государственной измене, он будет сидеть под стражей до завершения следствия.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Российские оккупанты решили попугать Финляндию и Швецию, которые подали заявки на вступление в НАТО. Они решили опробовать крылатую ракету "Циркон" возле их берегов. Рашисты похвастались, что им удалось поразить цель на расстоянии 1000 километров. Также они заявили, что стрельба производилась якобы в рамках испытаний нового оружия.

Украинские герои продолжают демонстрировать эффективную работу "Стугны" – им удалось уничтожить много вражеской техники.

В Министерстве обороны Украины уже похвастались кадрами работы противокорабельных ракет Harpoon, которые мы получим от наших партнеров. Теперь россияне будут еще больше бояться подходить к украинским берегам, чтобы не отправить весь свой флот вслед за крейсером "Москва".

Российский диктатор из-за больших потерь в Украине решил брать в армию всех подряд. Он подписал указ, снимающий для контрактников ограничения в возрасте. Таким образом, ехать воевать против Украины могут даже российские пенсионеры. Похоже, что россиянам очень не хватает нового "пушечного мяса".

Смотрите видео – стало известно, из каких регионов России больше всего погибших оккупантов