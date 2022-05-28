Як відомо, у складі російських окупантів є чимало колишніх громадян України. Дехто навіть має дійсний паспорт та згадує про нього у моменти розпачу та страху.

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Затримання зрадника з українським паспортом

Як повідомили прикордонники, їм у співпраці з СБУ вдалося затримати російського військового, який раніше був громадянином України. Він намагався проникнути на нашу територію за допомогою дійсного українського паспорта.

Чоловік виїхав до Росії у 2009 році, згодом отримав російське громадянство. У 2013 – 14 роках проходив строкову службу у лавах російської армії. У 2016 році він вирішив підписати контракт з армією російських окупантів. Зрадник воював на Донбасі у складі 20-ої мотострілецької бригади з Волгограда.

Рашисту вже повідомили про підозру у державній зраді, він сидітиме під вартою до завершення слідства.

Новини з фронту: коротко про останні події

Російські окупанти вирішили полякати Фінляндію та Швецію, які подали заявки на вступ до НАТО. Вони вирішили випробувати крилату ракету "Циркон" поблизу їхніх берегів. Рашисти похизувалися, їм вдалося вразити ціль на відстані 1000 кілометрів. Також вони заявили, що стрільба проводилася нібито у рамках випробувань нової зброї.

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У Міністерстві оборони України вже похизувалися кадрами роботи протикорабельних ракет Harpoon, які ми отримаємо від наших партнерів. Тепер росіяни будуть ще більше боятися підходити до українських берегів, аби не відправити увесь свій флот слідом за крейсером "Москва".

Російський диктатор через великі втрати в Україні вирішив брати до армії усіх підряд. Він підписав указ, який знімає для контрактників обмеження у віці. Таким чином, їхати воювати проти України можуть навіть російські пенсіонери. Схоже на те, що росіянам дуже бракує нового "гарматного м'яса".

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