Не из-за связей с Путиным, – политический эксперт сказал, почему на Кабаеву наложили санкции

Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, которую считают любовницей Путина. Причина такого решения – не только в связи с российским президентом.

Алину Кабаеву долго не трогали, мол таким образом пытались дать Путину шанс "отойти" и не провоцировать его на ядерное оружие. Политический эксперт Андрей Вигиринский рассказал 24-му каналу, что означает имя любовницы кремлевского вождя в санкционных списках.

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С чувствами Путина перестали считаться

"Наверное, с "хрупкими чувствами" Путина перестали считаться. По крайней мере, Великобритания. Вероятнее всего, они решили, что его психологическое и душевное здоровье для них не особенно важно", – предположил эксперт.

Андрей Вигиринский напомнил, что в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кабаева, вероятно, является матерью нескольких детей Путина. Однако такие данные известны на уровне слухов, ведь президент России – бывший ФСБшник, скрывающий все, что касается личной жизни.

Санкции накладывались не за родственные связи (с Путиным – 24 канал). Туда вошли двоюродный брат и его бывшая жена – целый пакет тех, кого можно было бы отнести к понятию семьи,

– заявил политический эксперт.

Пропагандистская деятельность Кабаевой

Алину Кабаеву, по словам эксперта, внесли в санкционный список как члена российского акционерного общества "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Речь идет о холдинговой компании, владеющей долями основных российских пропагандистских СМИ.

Основание (для санкций – 24 канал) – это участие в пропаганде, продвижении российских и антиукраинских тезисов и нанесении ущерба при ведении непосредственно войны на информационном поле,

– сказал Андрей Вигиринский.

Готовясь к войне Путин, вероятно, перерегистрировал ту собственность, которая составляла для него ценность, из своего круга ближайших родственников, предположил Вигиринский. Важный как раз символический момент, ведь обычно в дипломатии не принято применять санкции в отношении руководителей стран, мол, "с ними еще коммуникировать".

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"Во многом символически ввели эти санкции, продемонстрировав, что Великобритания не настроена на какой-либо дальнейший диалог или улучшение отношения с Россией, которую возглавляет Путин", – отметил политический эксперт.

Санкции Великобритании против России: коротко

Министр иностранных дел Лиз Трасс объявила о новых санкциях, под которые попали фактически родственники Путина.

В частности, в новом санкционном списке оказались та же Алина Кабаева, ее бабушка Анна Зацепина, бывшая жена Путина Людмила Очеретная и Игорь Путин – двоюродный брат главы Кремля.

По состоянию на 13 мая Великобритания уже ввела ограничения против более чем тысячи физических и сотни юридических лиц из России.

Вигиринский о санкциях против Кабаевой: смотрите видео