Не из-за Украины: в Белом доме допустили введение санкций против окружения Путина
Источник:Белый дом
Из США на официальном уровне прозвучали новые заявления по поводу вероятности введения санкций против окружения президента России Владимира Путина. Но в этот раз поводом была не Украина.
Антипутинские санкции могут ввести в случае оглашения нового приговора оппозиционному российскому политику Алексею Навальному (который, напомним, и так уже сидит в тюрьме). Об этом на брифинге 16 февраля говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Белый дом может ввести новые санкции против окружения Путина – теперь из-за Навального
Соединенные Штаты Америки рассматривают введение санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Но:
- Теперь не из-за Украины и возможного нового нападения на нее россиян.
- А из-за угрозы оглашения нового приговора Алексею Навальному.
Есть целый ряд санкций в отношении его (Путина, – 24 канал) ближайшего окружения,
– так ответила представитель Белого дома Джен Псаки на соответствующий вопрос журналиста.
Однако никаких подробностей не обозначила.О каком приговоре навальном идет речь? Дело в том, что 15 февраля в колонии, где Навальный уже заключен по приговору в деле "Ив Роше", начался суд по другому делу – о мошенничестве и неуважении к суду.
Осенью 2023 политик должен был бы выйти на свободу, но теперь ему могут добавить еще 10 лет за решеткой.
Обратите внимание, в этот же день, 16 февраля, стало известно, что:
- Великобритания готова отрезать Россию от финансовых рынков. Но только в том случае, если Россия пойдет на новое вторжение в Украину.
- Также в верхнюю палату Конгресса США был внесен законопроект о санкциях против России уже на текущем этапе. Однако его авторами являются республиканцы, которые сейчас в оппозиции.
Напомним в видео: Байден предостерег Путина от нападения на Украину