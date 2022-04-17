Не я бью, "Верба" бьет: ВСУ показали захватывающее видео, как работает украинская артиллерия
17 апреля 2022 , 02:01Читати новину українською
Сегодня, 17 апреля, Украина празднует Вербное воскресенье. В честь праздника Вооруженные Силы Украины решили показать свою "Вербу".
Украинская реактивная система залпового огня калибра "Верба" предназначена для того, чтобы бить врагов, которые пришли на наши земли.
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Ее разработали в Харькове и впервые приняли на вооружение ВСУ в 2019 году. В том же году Укроборонпром наладил производство этого РСЗО.
"Верба" ВСУ / Инфографика Оперативного командования "Юг"
Заметим, что эта "Верба" бьет оккупантов не только в Вербное воскресенье. Уже 53 дня она не перестает отрабатывать по врагу.
Как работает "Верба" / ВСУ поздравили с Вербным Воскресением: смотрите видео