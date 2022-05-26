Не эмбарго единым: как Украине наказать Россию за войну

Мы зациклились на громком слове "эмбарго" на российскую нефть и застряли в бесконечной дискуссии относительно запретов на российские энергоносители. При этом забыли другие возможности наказать россиян за войну в Европе на украинской территории.

Почему мифическое эмбарго – козырь для Орбана

Фокус на эмбарго, которое никак не введут, становится даже вредным. Это позволило Орбану и Венгрии шантажировать ЕС и постоянно повышать ставки этой "дискуссии на крови".

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Основополагающее для Орбана – это воспользоваться ситуацией и получить от ЕС как можно больше денег. Речь идет не только о средствах на строительство нового нефтепровода, но и о разблокировании других фондов. Все, чтобы "не разрушить европейское единство".

К радости россиян европейская борьба вокруг эмбарго также увеличивает цены на нефть и горючее – из-за неуверенности ситуации рынок нервничает.

Как бить по врагам прицельно

Между тем, эмбарго – не единственный способ лишить россиян миллиардных доходов. Мы почему-то перестали продвигать предложение Украины о накоплении на отдельном escrow-счете средств за продажу российских энергоресурсов. Идея не нашла большой поддержки в ЕС и повисла в воздухе. Если Украина не продвигает эту идею, то в воздухе она и останется.

А еще мы можем говорить с Орбаном на языке, который он понимает: языке силы. Это не слишком дипломатическая тактика, но с хищниками нельзя по-другому.

Венгрия жалуется на то, что зависит от нефтепровода "Дружба". Но, во-первых, она уже отказывалась от российской нефти, когда в 2019 году была загрязнена хлором, а, во-вторых, этот нефтепровод проходит по украинской территории, а в Украине – война, и наш интерес в скорейшем перекрытии России всех финансовых источников, питающих эту войну Именно поэтому все рычаги важны, особенно в ситуации, когда речь идет о давлении на Будапешт.

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Разумеется, есть и другие опции, которые мы уже предложили в рамках нашего председательства в Энергетическом сообществе. Аналитика на них уже наработана, потому что без расчетов всех "опций" – простая трата времени и возможностей.

Но дальнейшее развитие и тактика – это вопрос, который должен решать высшее руководство. Мы только напоминаем о возможностях, которые у нас есть.

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