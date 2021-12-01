Не касается России: в "Слуге народа" пояснили множественное гражданство и кто его может получить
Источник:24 канал
Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве. Однако им не могут воспользоваться госслужащие. Нововведение также не касается российского гражданства.
Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она заверила, что инициатива в основном создана для развития бизнеса.
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"Этот документ точно не будет касаться гражданства России. Нельзя будет совмещать это гражданство", – отметила Кравчук.
Кто не сможет иметь 2 гражданства
Речь идет о людях, которые работают на государственной службе. Это не может их касаться.
Это прежде всего для украинцев, которые эмигрировали,
– подчеркнула "слуга народа".
Власть хочет, чтобы эмигранты могли больше приобщиться к жизни в Украине.
"Конечно, если человек переезжает с детьми и там работает, ему приходится сдавать украинский паспорт. Мы бы хотели иметь с ними связь, чтобы эти люди могли вести бизнес в Украине и пользоваться теми льготами, которыми пользуются украинские предприниматели", – объяснила Кравчук.Важно! Зеленский давал обещание украинской диаспоре в США о введении двойного гражданства.
Кравчук о выступлении Зеленского в Раде: смотрите видео
Заявление Зеленского о множественном гражданстве
- Соответствующую информацию президент озвучил 1 декабря в Раде.
- По его словам, в мире есть аж 65 миллионов украинцев.
- В качестве примера он привел США, Канаду и Евросоюз, куда переехали тысячи украинцев.