Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский по поводу кандидатуры Хмары на пост министра?

Украинский лидер подчеркнул, что обсудил с Евгением Хмарой проведение дальних операций против России, а также обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

Важно, что есть стратегическое видение того, как Украине активно действовать и в дальнейшем для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне,

– написал Зеленский.

Он также отметил, что украинские власти продолжат реализовывать все активные программы по развитию и укреплению Сил обороны, от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава по бригадам до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.

"Считаю, что в сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа в сфере безопасности, которая обеспечит контроль за внутренней ситуацией в частях Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на посту министра обороны Украины", – подчеркнул президент.

В итоге Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны, в частности продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых он с ним говорил.

После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Слава Украине!

– подытожил глава государства.

Напомним, что бывшего уже министра внутренних дел Игоря Клименко рассматривали в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны Украины. Владимир Зеленский заявил, что у Клименко "есть потенциал обеспечить поставки и устранить позорные моменты бусификации".

По состоянию на 16 июля Верховная Рада не избрала министра обороны, поскольку не получила представления от президента. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщал, что, согласно данным его источников, Клименко пока отказывается идти в министры обороны.