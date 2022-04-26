"Не ко времени": Штайнмайер не придет на мероприятие, которое в этом году посвятили Украине

В Германии проводят традиционный федеральный бал-форум Bundespresseball, на который приглашают политиков и журналистов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в этом году отменил свое участие в мероприятии.

Балл-форум должен состояться 29 апреля. Обычно президент его открывал.

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Событие в честь Украины

Bundespresseball организует неправительственная ассоциация журналистов. В этом году он должен состоятся как "Бал солидарности с Украиной". Вместе с тем, должны проводить сбор средств для поддержки украинских СМИ.

Штайнмайер отменил свое участие в мероприятии. Согласно объяснениям президента, сейчас это "не ко времени" из-за войны в Украине. В официальном ответе по приглашению его офис отметил, что Штайнмайер хотел бы воздержаться от участия в самом событии, но внесет свой вклад для кампании.

Также на бал пригласили посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Визит Штайнмайера в Украину отклонили

Посол Украины в Германии заявлял, что Украина приглашает канцлера Олафа Шольца. В то же время визит Франко-Вальтера Штайнмайера Киев отклонил.

Штайнмайер годами был активным поклонником сближения стран Запада и России. Также он поддерживал "Северный поток-2".

При этом Владимир Зеленский сообщал, что не получал от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера никаких официальных запросов на визит.

Подробнее о ситуации с визитом Штайнмайера: смотрите видео