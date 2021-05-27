Не Кравчуку решать, – Кремль резко отреагировал относительно замены Минска для ТКГ

В Москве возмутились из-за слов Леонида Кравчука о замене площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы. Украинская делегация предлагает перенести ее из Минска.

Кремль утверждает, мол, это решать не главе украинской делегации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Важно Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, – Кравчук

Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа,

– сказал Лавров.

Он отметил, что ТКГ создали в контексте пакета документов, который одобрили во время саммита в Минске в 2015 году.

Что говорил Кравчук о замене Минска

Кравчук подчеркнул, что Минск не может больше быть площадкой для переговоров ТКГ. Украина будет искать альтернативу. По этому вопросу планируют консультироваться с ОБСЕ.

По словам Кравчука, все из-за диктаторского поведения, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Кроме того, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

О замене Минска говорили давно

О смене переговорной площадки говорили и раньше.

Кравчук высказал такое мнение еще в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Политик предлагал заменить Минск Веной.

Впоследствии в декабре Кравчук снова поднимал эту тему.

Кстати, спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что переговоры могут перенести в какую-то из стран Европы, но не НАТО.