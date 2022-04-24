Не менее 5 000 погибших и раненых, – Арестович о потерях "кадыровцев" в Украине
Источник:"Медуза"
Президент России отправил на войну против Украины около 25 тысяч "кадыровцев". За два месяца войны в Украине уже убиты и ранены около 5 тысяч бойцов Кадырова.
"Кадыровское" подразделение в Украине – не боеспособное
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что "кадыровское" подразделение в Украине – не боеспособное. По его информации, около 10 тысяч "кадыродвцев" было под Киевом и столько же под Мариуполем.
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В общем, можно сказать, что их было около 25 тысяч – не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не менее 5 тысяч погибли и ранены,
– рассказал советник Андрея Ермака.
Арестович заявил, что они должны были захватить Киев. Но, по словам советника главы ОП, украинские военные накрывали "кадыровские" колонны артиллерией и авиацией. Только за один раз, как сказал Арестович, было уничтожено 30 – 40 машин.
Он отметил, что "кадыровцы" попадали в засады украинских военных, что пошатнуло их боевой дух.
Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии,
– заявил Арестович.
У Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным
Советник Ермака рассказал, что после этого у Рамзана Кадырова был "очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности". Впоследствии, по словам Арестовича, "кадыровцев" перебросили в Мариуполь, где Кадыров лично приехал вдохновить их.
Он объяснил, что "кадыровцы" снимают постановочные видео, что якобы участвуют в боевых действиях.
"Потом они начали снимать забавные видео, где они якобы воюют. Где даже не профессиональные военные, а обычные журналисты видят, что это постановочные видео. Они двигаются в третьем-четвертом эшелоне – чтобы сняться, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженные, они участвуют", – резюмировал Арестович.
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