Не менее чем президентские, – в "Слуге" прокомментировали политические амбиции Разумкова

Даниил Гетманцев заметил, что поступки Дмитрия Разумкова свидетельствуют: программа его деятельности отличается от заявлений, с которыми "Слуги народа" шли на выборы. По словам политика, это очевидно.

Гетманцев подчеркнул, что о политических планах Разумкова и его амбициях относительно той или иной должности стоит спрашивать самого экс-спикера. В то же время политик поделился своими впечатлениями от поведения Разумкова.

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Я не хочу за другого человека говорить. Те вещи, которые я не имею права за него говорить. Поскольку он вел себя на посту главы Верховной Рады, мне кажется, что это не менее чем президентские (амбиции – 24 канал),

– заявил Гетманцев.

"Я бы не назвал это войной"

По словам Гетманцева, отношения Разумкова и других представителей "Слуги народа" не стоит называть войной. В частности, нардеп подчеркнул: у него с экс-спикером нет ни одного личностного конфликта.

Гетманцев заявил, что Разумкова очень уважают и желают ему удачной политической карьеры. Политик также отметил, что некоторые обстоятельства несовместимы с должностью, которую ранее занимал Разумков. Странно, что он сам этого не понимал.

Отзыв мандата пока не обсуждают

По словам Гетманцева, сейчас вероятность отзыва мандата Разумкова не обсуждают. Юридически такая процедура возможна. Соответствующие прецеденты в украинской истории уже были.

В то же время Гетманцев выразил надежду, что эту процедуру не будут применять.

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