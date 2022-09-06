Не место для прогулок убийц, – Зеленский о визовых ограничениях ЕС для россиян

Еврокомиссия поддержала предложение о прекращении упрощения визового режима между ЕС и россией. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за столь важное решение.

Европа должна быть недоступна россиянам

Он отметил, что это – существенный шаг в визовом вопросе по отношению к гражданам страны-агрессорки, хотя и еще не полный "визовый бан". По словам украинского лидера, такое решение Еврокомиссии уже демонстрирует россиянам, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы, сообщает 24 канал.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас такая ситуация, когда нельзя молчать и нельзя не противодействовать террору. Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для граждан россии.

Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или для шопинга те, кто у себя дома, в россии, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них.

– сказал президент.

Он подчеркнул, что нельзя спокойно воспринимать, что российские пропагандисты до сих пор имеют возможность находиться в европейских странах и ежедневно врать в репортажах и включениях из европейских столиц. Ведь лгать и унижать Европу, находясь там, – это абсурд, который нужно немедленно прекратить.

Визовые ограничения – вопросы безопасности для европейцев

Также Зеленский заметил, что ограничение возможности пребывания в Европе для россиян – это вопрос не только морали, но и элементарной безопасности. Ведь россия уже неоднократно направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов.

На шпиль в Солсбери, немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает,

– подытожил он.

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Что известно о решениях Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что гражданам россии могут ограничить въезд в страны ЕС. Еврокомиссия предлагает не только полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией, но и не признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины.

Решение должен поддержать Европейский Совет. Это может произойти уже 12 сентября.