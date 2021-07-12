Скулил и не мог выбраться: на Львовщине спасатели вытащили пса из болота – фото

12 июля 2021 , 12:14
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Источник:

ГСЧС Львовщины

На Львовщине 10 июля пес застрял в болоте. Четвероногий скулил и не мог самостоятельно выбраться из ловушки. Ему на помощь пришли спасатели.

Инцидент произошел в Дрогобычском районе. Сейчас с животным все хорошо.

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Пес застрял в болоте

  • В 20:23 спасателям поступило сообщение о том, что в Бориславе на улице Луговой в болоте застрял пес.
  • Об инциденте сообщили местные жители.
  • Они увидели четвероногого в 4 метрах от берега.
  • Животное не могло самостоятельно спастись и жалобно визжало.
  • Не теряя времени, сотрудники ГСЧС выехали на место вызова.
  • Спасатели с помощью веревки и подручных средств вытащили пса.
  • Животное на берегу отпустили.
  • В результате инцидента пес не пострадал.


Пес застрял в болоте / Фото ГСЧС Львовщины


Пес жалобно скулил и не мог спастись / Фото ГСЧС Львовщины


Спасатели вытащили пса с помощью веревки / Фото ГСЧС Львовщины


В результате инцидента пес не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів