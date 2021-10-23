Не могла и представить, что Путин оккупирует Крым, – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что давно видела "значительные разногласия" с президентом России Владимиром Путиным. Однако она утверждает, что даже не могла представить оккупацию Крыма и вооруженную агрессию на Донбассе.

О разногласиях Меркель поняла еще в 2001 году, когда Путин выступал в Бундестаге.

Читайте также Устала от заигрываний: когда Европа сможет избавиться от влияния Кремля

Что тогда говорил Путин

Меркель привела пример, что для Путина распад СССР был "печальным событием". Глава государства-агрессора назвал это "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Меркель подчеркнула, что в ЕС наоборот испытывают радость по поводу окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства.

При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины – практически рядом с Евросоюзом – дойдет до таких военных столкновений,

– сказала канцлер.

Меркель уходит с поста