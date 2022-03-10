Не могу назвать ни одного столкновения, где у противника было преимущество на земле, – Арестович
10 марта 2022 , 13:47Читати новину українською
Украинские военные дают отпор российским ордам по всем направлениям. Пока нет ни одного столкновения, где у оккупанта было бы преимущество на земле.
Окупанты постоянно терпят поражение
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада". В частности он заявил, что украинские войска начали перетягивать инициативу.
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Практически я не могу назвать ни одного боевого столкновения в последние 3 суток, а может и 5, где у противника бы был успех на земле,
– сказал Арестович.
Он добавил, что окупанты постоянно терпят поражение.
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Утренний брифинг Арестовича за 10 марта: смотрите видео