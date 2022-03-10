Окупанти постійно зазнають поразок
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада". Зокрема, він заявив, що українські війська почали перебирати ініціативу.
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Практично я не можу назвати жодного бойового зіткнення в останні 3 доби, а може й 5, де противник мав би успіх на землі,
– сказав Арестович.
Він додав, що окупанти постійно зазнають поразок.
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