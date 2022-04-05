Не могут отвернуться от правды, – Пионтковский о реакции США на зверства России в Буче
Владимир Путин и его армия десятилетиями совершали преступления в Чечне и Сирии, но информация об этом лишь частично доходила до мирового сообщества. Однако войну в Украине иностранные СМИ транслируют круглосуточно, поэтому теперь ситуация иная.
Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
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"Война заходит в уютные гостиные американцев, поэтому они не могут отвернуться от этой правды", – отметил публицист.
По словам Пионтковского, зверства россиян на Киевщине очень повлияли и на Джозефа Байдена, поэтому он достаточно эмоционально на них отреагировал. Президент США уже перестал оглядываться на политическую корректность.
Он в резкой форме осудил и сказал, что сделает все, чтобы этот человек (Путин – 24 канал) предстала перед судом военным преступником,
– рассказал публицист.
Байден также сообщил, что уже ведет переговоры с ближайшими союзниками США по усилению санкций против России и предоставлении Украине еще больше помощи, чтобы она могла защищаться от российских негодяев.
Напомним, советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые ограничения обнародуют уже в течение текущей недели.
Пионтковский рассказал о реакции США на зверства России в Буче: смотрите видео