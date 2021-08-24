Не могут успокоиться: в России назвали Крымскую платформу "русофобской акцией"

В России продолжают активно обсуждать саммит Крымской платформы. Глава МИД Сергей Лавров даже назвал мероприятие "пустой русофобской акцией".

Лавров дерзко назвал Крымскую платформу шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

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Это русофобская акция, искусственно создана, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине,

– сказал российский политик.

Лавров утверждает, что, мол, Крымская платформа – это пустая, бесперспективная и пропагандистская затея.

В Кремле "обиделись" из-за Крымской платформы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал саммит "антироссийским". В Кремле Крымскую платформу охарактеризовали, как "крайне недружественную".

Кстати, Россию также приглашали на саммит, но государство-агрессор, конечно, проигнорировало мероприятие.

Как прошел первый саммит Крымской платформы