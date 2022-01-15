"Не мой": как вопрос о Крыме ставит популярных блогеров в тупик

В украинских рейтингах лучших блогеров, кроме отечественных, есть и российские медийщики. Они могут быть оппозиционными Кремлю и даже участвовать в антипутинских протестах. Однако вопрос "Чей Крым?" очень часто ставит их в тупик.

Российское интернет-издание White Square Journal опубликовало список самых известных политических блоггеров. В него попали Артем Лебедев, Леонид Парфенов и Юрий Дудь.

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"Классическая ссора двух сторон"

Дудь часто задает вопрос о Крыме, хотя в разговоре с Дмитрием Гордоном российскую агрессию против Украины назвал "классической ссорой, в которой виноваты 2 стороны".

"Не мой"

В мае 2021 года Дудь попал в скандал , вырезав из интервью рассказ "Ивангая" о Голодоморе, НКВД и войне в Украине. В ответе блогер подчеркнул , что кусок разговора забрали при монтаже, мол, он был неинтересным.

Общественный деятель, блогер и документалист Парфенов активно поддерживал оппозиционера Алексея Навального и критикует Кремль. В то же время, вопрос "Чей Крым?" ставит его в неловкое положение. На него он отвечает: "Не мой".

Как Парфенов отвечает на вопрос "Чей Крым?": смотрите видео

"Украина украла Крым"

Лебедев после "референдума" создал новый логотип оккупационного Крыма, а позже заявлял, что полуостров всегда был российским и Украина его украла. "Мне н***ть на все территориальные конфликты на всей Земле. Мне н***ать, чей Крым", – сказал он.

Чтобы узнать больше, как украинские и российские блогеры отвечают на вопрос "Чей Крым?", и почему этот вопрос опасен для россиян – смотрите полный выпуск программы.

Полный выпуск "Крым.Реалии" за 15 января на 24 канале: смотрите видео