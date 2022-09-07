Не можем исключать втягивание ведущих стран в "ограниченный" ядерный конфликт, – Залужный

Валерий Залужный заявил, что на сотрудничество с партнерами и предоставление нам оружия влияют два фактора. Первый состоит в ложных представлениях о масштабах российско-украинской войны.

Вторым является прямая угроза применения, при определенных обстоятельствах, россией тактического ядерного оружия. Соответствующую информацию Валерий Залужный рассказал 7 сентября. Он также заверил, что основа украинского сопротивления – значительная военно-техническая помощь партнеров.

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Залужный сказал, что влияет на помощь от партнеров

По словам Залужного, два вышеупомянутых фактора оказывают влияние на принятие соответствующих решений, сроки и объемы поступлений помощи.

Что касается первого, то современному поколению, миру и европейцам, прежде всего, трудно представить себе в реальности боевые действия как во времена Второй мировой войны.

В частности, для абсолютного большинства людей в мире остается лишь призрачной реальностью мировых войн прошлого столетия те вещи, которые для нас стали "неотъемлемой составляющей повседневной жизни":

линия столкновения протяженностью в тысячи километров;

десятки тысяч единиц военной техники;

более миллиона человек, прямо или косвенно участвующих в этой войне с оружием в руках;

сирены воздушной тревоги и ракетно-бомбовые удары по гражданским городам;

беженцы и военнопленные;

форсирование рек и попытки танковых прорывов.

"А ежедневные расходы боеприпасов ВСУ, например, артиллерийских снарядов в расчете на одну пушку, в среднем втрое превышают показатели Королевской артиллерии Британской армии во время Первой мировой войны. С учетом продолжительности войны и перспектив на кампанию 2023 года, вряд ли эти показатели будут уменьшаться" , – привел пример Залужный.

По его словам, чтобы Украина могла отражать российскую агрессию, мы нуждаемся и будем нуждаться в значительных материальных ресурсах и денежных затратах.

В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

Добавил, что мировая история не простит ни одной стране мира попустительства кремлю. И это несмотря на собственные потери от экономических санкций, зависимость от российских энергоносителей и отдельные попытки "умиротворения" россии.

Нельзя исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт

Но нельзя игнорировать опасность, которая появится для всей Европы. Нельзя также и полностью исключать вероятность прямого втягивания ведущих стран мира в "ограниченный" ядерный конфликт, за которым уже напрямую просматривается перспектива Третьей мировой войны,

– сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что следует вернуться к источнику российской уверенности, то есть к безнаказанности. По словам Валерия Залужного:

любые попытки практических шагов по применению тактического ядерного оружия должны быть пресечены с использованием всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении стран мира;

ведь, начиная с этого момента, россия станет не только угрозой для мирного сосуществования Украины, других ее соседей и ряда европейских стран, но и государством-террористом мирового масштаба.

На наш взгляд, именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года,

– объяснил генерал.

Ведь только полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для того, чтобы ВСУ нанесли поражение вооруженным силам россии и прекратилась война внутри Европы.

Кстати, Валерий Залужный объяснил, что для того, чтобы кардинально изменить стратегическую ситуацию на фронте, ВСУ необходимо нанести несколько последовательных, а в идеале и одновременных контрударов врагу в течение кампании 2023 года.

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