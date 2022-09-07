Другим є пряма загроза застосування, за певних обставин, росією тактичної ядерної зброї. Відповідну інформацію Валерій Залужний розповів 7 вересня. Він також запевнив, що основа українського спротиву – це значна військово-технічна допомога партнерів.

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Залужний сказав, що впливає на допомогу від партнерів

За словами Залужного два вищезгадані фактори мають вплив на ухвалення відповідних рішень, строки і обсяги надходжень допомоги.

Щодо першого, то сучасному поколінню, світу та європейцям, перш за все, важко уявити собі в реальності бойові дії як у часи Другої світової війни.

Зокрема, для абсолютної більшості людей в світі залишається лише примарною реальністю світових воєн минулого сторіччя ті речі, які для нас стали "невід'ємною складовою повсякденного життя":

лінія зіткнення довжиною в тисячі кілометрів;

десятки тисяч одиниць військової техніки;

більш як мільйон людей, які прямо або опосередковано беруть участь в цій війні зі зброєю в руках;

сирени повітряної тривоги та ракетно-бомбові удари по цивільних містах;

біженці і військовополонені;

форсування річок та спроби танкових проривів.

"А щоденні витрати боєприпасів ЗСУ, наприклад, артилерійських снарядів з розрахунку на одну гармату, в середньому втричі перевищують показники Королівської артилерії Британської армії в часи Першої світової війни. З урахуванням тривалості війни і перспектив на кампанію 2023 року, навряд чи ці показники будуть зменшуватись", – навів приклад Залужний.

За його словами, щоб Україна могла відбивати російську агресію ми потребуємо та потребуватимемо значних матеріальних ресурсів і грошових витрат.

У 2023 році матеріальною основою українського спротиву повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів,

– сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Додав, світова історія не пробачить жодній країні світу потурання кремлю. І це, попри власні втрати від економічних санкцій, залежність від російських енергоносіїв і окремі спроби "умиротворення" росії.

Не можна виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт

Але не можна ігнорувати загрозу, яка з'явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни,

– сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що варто повернутись до джерела російської впевненості, тобто до безкарності. За словами Валерія Залужного:

будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу;

адже, починаючи з цього моменту, росія стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом світового масштабу.

На наш погляд, саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року,

– пояснив генерал.

Адже тільки повне і комплексне врахування дозволить створити передумови для того, щоб ЗСУ завдали поразки збройним силам росії і припинилась війна всередині Європи.

До речі, Валерій Залужний пояснив, що для того, щоб кардинально змінити стратегічну ситуацію на фронті, ЗСУ необхідно завдати декількох послідовних, а в ідеалі й одночасних контрударів ворогу протягом кампанії 2023 року.

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