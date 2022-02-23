Он подчеркнул, что у страны есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Такая же ситуация и в отношениях с Украиной.

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Эрдоган: У нас продвинутые отношения с Украиной и Россией

"У нас с Россией политические, военные и экономические отношения. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы меня спросите, потому что у нашей страны высокие интересы в этом плане", – сказал Эрдоган.

Он призвал сохранять спокойствие и поддерживать отношения с обеими странами на фоне непрерывной напряженности между Россией и Украиной, поскольку Москва признала боевиков.

Нужны тщательные расчеты, – Эрдоган

Президент отметил, что Турция стремится решить вопрос без ущерба отношениям. Поэтому намерен провести переговоры с турецкой делегацией, как только вернется домой.

Нужны тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий против России,

– сказал Эрдоган, отметив, что шаги нужно делать деликатно.

Эрдоган надеется продолжить телефонную дипломатию и благодаря ей добиться благоприятных результатов.

Президент надеется на переговоры России и Украины

Лидер подчеркнул, что позиция Турции – территориальная целостность Украины перед Владимиром Зеленским и что Турция не принимает никаких действий, нарушающих минские договоренности.

"Мы надеемся, что наши черноморские соседи – Россия и Украина – немедленно вернутся за стол переговоров", – сказал Эрдоган.

Позиция Эрдогана относительно Украины и России: что известно

Президент Турции осудил признание Россией боевиков. Он призвал соблюдать здравый смысл и международное право.

Эрдоган официально предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому трехстороннюю встречу. Он получил согласие украинского лидера.

В начале февраля турецкий президент поддержал Украину и раскритиковал иностранные СМИ, которые "истощают" украинский народ.

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