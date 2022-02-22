Эрдоган раскритиковал решение главы Кремля от 21 февраля 2022 года. Ранее с аналогичной позицией выступил МИД Турции.

К теме Юридическая основа для агрессии, – Зеленский о "признании" Россией псевдореспублик

Следует придерживаться здравого смысла, - Эрдоган

Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны придерживаться здравого смысла и международного права,

– отметил Эрдоган.

Ранее президент США предложил провести совместный саммит Совбеза ООН, Турции и Германии. Относительно этого, турецкий президент заверил, если члены Совбеза согласятся, то участие обязательно примет Анкара.

МИД Турции тоже осудил решение Путина

Еще ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением "легитимизации" боевиков. Официальная Анкара сообщила, что шаг Путина является тотальным нарушением минских договоренностей.

Обратите внимание! Еще 21 февраля МИД Турции призвал граждан своей страны срочно покинуть восточные области Украины.

Читайте также Минские соглашения больше не стоят на повестке дня, – Песков

Реакция мира на "признание" Путиным боевиков Донбасса:

Евросоюз уже 22 февраля готов принять санкции против России. Вероятно, что карательные ограничения будут вводить постепенно.

Британский премьер Борис Джонсон считает происходящее вторжением в Украину, и Лондон сообщил о санкциях.

Германия остановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

МИД Украины вызвал из России временно поверенного в делах Украины Василия Покотила для консультаций.

Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: видео