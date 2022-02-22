Эрдоган раскритиковал решение главы Кремля от 21 февраля 2022 года. Ранее с аналогичной позицией выступил МИД Турции.
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Следует придерживаться здравого смысла, - Эрдоган
Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны придерживаться здравого смысла и международного права,
– отметил Эрдоган.
Ранее президент США предложил провести совместный саммит Совбеза ООН, Турции и Германии. Относительно этого, турецкий президент заверил, если члены Совбеза согласятся, то участие обязательно примет Анкара.
МИД Турции тоже осудил решение Путина
Еще ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением "легитимизации" боевиков. Официальная Анкара сообщила, что шаг Путина является тотальным нарушением минских договоренностей.
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Реакция мира на "признание" Путиным боевиков Донбасса:
- Евросоюз уже 22 февраля готов принять санкции против России. Вероятно, что карательные ограничения будут вводить постепенно.
- Британский премьер Борис Джонсон считает происходящее вторжением в Украину, и Лондон сообщил о санкциях.
- Германия остановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
- МИД Украины вызвал из России временно поверенного в делах Украины Василия Покотила для консультаций.
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