Эрдоган раскритиковал решение главы Кремля от 21 февраля 2022 года. Ранее с аналогичной позицией выступил МИД Турции.

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Следует придерживаться здравого смысла, - Эрдоган

Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны придерживаться здравого смысла и международного права,
– отметил Эрдоган.

Ранее президент США предложил провести совместный саммит Совбеза ООН, Турции и Германии. Относительно этого, турецкий президент заверил, если члены Совбеза согласятся, то участие обязательно примет Анкара.

МИД Турции тоже осудил решение Путина

Еще ночью 22 февраля Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением "легитимизации" боевиков. Официальная Анкара сообщила, что шаг Путина является тотальным нарушением минских договоренностей.

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