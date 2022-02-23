Він наголосив, що країна має політичні, військові та економічні відносини з Росією. Така ж ситуація і у відносинах з Україною.

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Ердоган: У нас просунуті відносини з Україною і Росією

"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані", – сказав Ердоган.

Він закликав зберігати спокій і підтримуватиме відносини з обома країнами на тлі безперервної напруженості між Росією та Україною, оскільки Москва визнала бойовиків.

Потрібні ретельні розрахунки, – Ердоган

Президент зазначив, що Туреччина прагне розв'язати питання без шкоди для відносин. Тому має намір провести переговори з турецькою делегацією, щойно повернеться додому.

Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії
– сказав Ердоган, зазначивши, що кроки потрібно робити делікатно.

Ердоган сподівається продовжити телефонну дипломатію і завдяки їй досягнути сприятливих результатів.

Президент сподівається на переговори Росії та України

Лідер наголосив, що позиція Туреччини – територіальна цілісність України перед Володимиром Зеленським і що Туреччина не ухвалює жодних дій, які порушують мінські домовленості.

"Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди – Росія та Україна – негайно повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.

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