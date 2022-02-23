Він наголосив, що країна має політичні, військові та економічні відносини з Росією. Така ж ситуація і у відносинах з Україною.

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Ердоган: У нас просунуті відносини з Україною і Росією

"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані", – сказав Ердоган.

Він закликав зберігати спокій і підтримуватиме відносини з обома країнами на тлі безперервної напруженості між Росією та Україною, оскільки Москва визнала бойовиків.

Потрібні ретельні розрахунки, – Ердоган

Президент зазначив, що Туреччина прагне розв'язати питання без шкоди для відносин. Тому має намір провести переговори з турецькою делегацією, щойно повернеться додому.

Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії

– сказав Ердоган, зазначивши, що кроки потрібно робити делікатно.

Ердоган сподівається продовжити телефонну дипломатію і завдяки їй досягнути сприятливих результатів.

Президент сподівається на переговори Росії та України

Лідер наголосив, що позиція Туреччини – територіальна цілісність України перед Володимиром Зеленським і що Туреччина не ухвалює жодних дій, які порушують мінські домовленості.

"Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди – Росія та Україна – негайно повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.

Позиція Ердогана щодо України та Росії: що відомо

Президент Туреччини засудив визнання Росією бойовиків. Він закликав дотримуватися здорового глузду та міжнародного права.

Ердоган офіційно запропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському тристоронню зустріч. Він отримав згоду українського лідера.

На початку лютого турецький президент підтримав Україну та розкритикував іноземні ЗМІ, які "виснажують" український народ.

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