Він наголосив, що країна має політичні, військові та економічні відносини з Росією. Така ж ситуація і у відносинах з Україною.
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Ердоган: У нас просунуті відносини з Україною і Росією
"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані", – сказав Ердоган.
Він закликав зберігати спокій і підтримуватиме відносини з обома країнами на тлі безперервної напруженості між Росією та Україною, оскільки Москва визнала бойовиків.
Потрібні ретельні розрахунки, – Ердоган
Президент зазначив, що Туреччина прагне розв'язати питання без шкоди для відносин. Тому має намір провести переговори з турецькою делегацією, щойно повернеться додому.
Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії
– сказав Ердоган, зазначивши, що кроки потрібно робити делікатно.
Ердоган сподівається продовжити телефонну дипломатію і завдяки їй досягнути сприятливих результатів.
Президент сподівається на переговори Росії та України
Лідер наголосив, що позиція Туреччини – територіальна цілісність України перед Володимиром Зеленським і що Туреччина не ухвалює жодних дій, які порушують мінські домовленості.
"Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди – Росія та Україна – негайно повернуться за стіл переговорів", – сказав Ердоган.
Позиція Ердогана щодо України та Росії: що відомо
- Президент Туреччини засудив визнання Росією бойовиків. Він закликав дотримуватися здорового глузду та міжнародного права.
- Ердоган офіційно запропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському тристоронню зустріч. Він отримав згоду українського лідера.
- На початку лютого турецький президент підтримав Україну та розкритикував іноземні ЗМІ, які "виснажують" український народ.
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