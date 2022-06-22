Не можем потерять Днепр, – командующий ВМС рассказал об укреплении Севера речным дивизионом

С начала российско-украинской войны уделяли много внимания речным коммуникациям Дуная и Бугско-Днепровско-лиманскому каналу. Однако сейчас следует сохранить полный контроль над Днепром.

Об этом рассказал командующий национального флота вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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"Сами обстоятельства диктовали новые требования и заставили смотреть нас не только на речные артерии на Юге, но и на Севере нашей страны. Следовательно, по инициативе и при поддержке командования Сухопутных войск, нами совместно был сформирован дивизион речных катеров на севере Днепра – главной логистической артерии Украины, потерять которую мы не можем себе позволить", − рассказал Неижпапа.

Не было такого опыта

Вице-адмирал отметил, что формировать речной дивизион начали в марте. С тех пор переоборудовали корабельный состав. Другим вызовом стало укомплектование дивизиона личным составом и военная выучка для него. Ранее Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины не имели такого опыта по подготовке персонала.

Несмотря на все проблемы, собрались и сформировали этот дивизион. Все благодаря поддержке коллег из Сухопутных войск, Генерального штаба,

– рассказал Неижпапа.

Речное сообщество учит моряков

Моряки, которые были в Киеве, присоединились к этой работе. Помогли и иностранные партнеры. Также не обошлось без гражданских моряков речного флота.

"На войне все пути хороши для победы, поэтому мы используем все, что имеет государство, чтобы выполнить задание. И что приятно, речное сообщество хорошо это воспринимает. Более того, многие из них с первых дней сразу, как узнали, что формируются такие подразделения, сами пришли к нам с желанием служить", – сказав Неижпапа.

Он подчеркнул, что это специалисты, которые знают акваторию, местность, особенности применения кораблей. Сейчас специалисты обучают молодых моряков, не имеющих речного опыта.

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Планы по флоту

По словам Неижпапы, сильным речной флот на Севере должен быть из-за соседства с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве. Речь идет о 19 судах военно-речного флота.

Украина будет наращивать способности по всему Днепру, увеличивать количество катеров. Неижпапа надеется, что вскоре река будет иметь флотилию речных катеров и дивизионы в разных городах.

"Обучение и приобретение возможностей этих дивизионов в кратчайшие сроки – одна из наших первоочередных задач на реках. Сейчас враг находится на юге Днепра, и мы должны иметь соответствующие силы и средства, которые смогут противостоять противнику на нашей главной водной артерии, – говорит о будущем вице-адмирал.

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