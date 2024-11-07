Не на базе "хотелок": Путин сказал, что готов к переговорам и назвал циничные условия

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил о готовности к переговорам в вопросе окончания войны, развязанной им против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления диктатора во время пресс-конференции на Валдайском форуме.

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Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня,

– заявил Путин.

При этом он добавил, что речь должна идти "не о перемирии на полчаса, не на полгода, пока снаряды "подкатили". И завел традиционную байку о сотрудничестве "дружественных народов". Более того, Путин цинично назвал украинский народ "братским".

"Для того чтобы создать надлежащие условия для восстановления отношений, будущего сотрудничества в интересах двух народов, которые являются безусловно братскими, если бы это не осложнялось сегодняшними кровавыми условиями", – заявил главный террорист.

Путин поздравил Трампа

Российский диктатор наконец поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, но сделал это достаточно "сухо" и сдержанно.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", – сказал российский президент.

Также Путин отметил, что предвыборные заявления Трампа "заслуживают внимания" и он готов "вести с ним дискуссию".

На вопрос о том, будет ли Путин лично говорить с Трампом, лидер кремля ответил, что не видит ничего неуместного со своей стороны, чтобы ему позвонить.

"Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Ну, не хотят, то и не надо", – сказал он.