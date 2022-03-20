Не надо никуда переходить, – как легко перекинуть деньги для "Вернись живым" через Дию

Сейчас более 160 тысяч украинцев через Дию собрали на помощь армии более 150 миллионов гривен. Деньги переводят в фонд "Вернись живым".

Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник. Он пояснил, что фонд "Вернись живым" выбрали, потому что он регулярно делает закупки и публично отчитывается.

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Сразу на первом экране

Баник сказал, что в военное время отчеты могут быть с задержками. Это из-за того, что в "Вернись живым" круглосуточно заняты помощью армии.

Чтобы помочь армии не надо никуда переходить, ни на один другой сайт. Просто через действие выбираешь сумму и по номеру карты, Apple Pay или Google Pay спокойно платишь средства,

– сказал Баник.

Он отметил, что это вызывает доверие и дает большее внимание и доступ к услуге, которую разместили на первом экране приложения. То есть желающим прислать деньги не нужно искать реквизиты.

Как помочь армии через Дию: смотрите видео