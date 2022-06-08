Не надо отвлекать от войны тех, от кого сейчас зависит все

Войны выигрывают ресурсы. Вообще воюют страны ресурсами. Люди – это ресурс. Патриотизм и жажда победы – это ресурс. Устойчивость – это ресурс. Деньги – это ресурс. Оружие – это ресурс. Технологии – это ресурс. Обученность – это ресурс. Помощь – это ресурс. Но все же главный ресурс – это люди. И их внутренний ресурс. Потому что ни оружие, ни деньги, ни технологии без людей не работают.

Каждый из нас ресурс

Кто больше, кто меньше. Но каждый из нас носитель этого ресурса. Каждому из нас "отмерена" его доля. Однако у каждого из нас свой ресурс по размеру и мощности.

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Выиграть войну, победить врага, превосходящего по количеству и вооружению, можно только благодаря высокой эффективности. Во всем. Это тогда, когда ресурс задействован на 100 процентов и подчинен одной цели. Когда каждый человек делает с отдачей на все сто и больше то, что у него лучше всего получается. Там, где он наиболее эффективный. И когда каждый выкладывается на 100%, совместный ресурс побеждает.

У каждого из нас свое условное ведро ресурса. У кого-то 12 литров, у кого-то 10, у кого-то 3. Ну, так бог наделил. У кого-то 50. Но больше, чем есть, его нет и взять негде. Сюда входят все внутренние, психологические, ментальные, эмоциональные, душевные силы, присущие конкретному человеку. Стойкость, разум, сосредоточенность, реакция, принятие решений в условиях сверхчеловеческого стресса – это все дает нам наш внутренний ресурс.

Как это работает

Когда в первые дни и недели, когда было тяжело, непонятно и тревожно, я, кроме того что делал все, что мог вокруг Харькова, частично тратил свой ресурс на социальные сети. Писал, успокаивал, с кем-то общался. Потом все это началось сводиться просто к информированию на моих страницах.

У меня не хватает ресурса/времени/сил на комментарии и споры. Поэтому часто я удаляю комментарии, которые несут в потенциале срач, и баню комментаторов.

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Мне не интересны срачи. Мне не интересно отношение ко мне или к тому, что я написал. Не нравится – не читай. Если сам не можешь пройти, я забаню. Потому что у меня очень и очень ограниченный ресурс. Я не могу его тратить на то, чтобы кому-то доказывать или разжевывать.

Если я буду тратить свой ресурс на бред в комментариях, я тупо не смогу сделать что-нибудь полезное и важное. Всё очень просто. Есть ведро ресурса. Либо я все ведро использую на полезное дело со 100% отдачей, либо я разливаю на 10 или 100 дел, не имеющих отношения к самому важному – работе на победу.

Всё очень и очень просто. Неоткуда взять больше, чем есть. Все внутренние ресурсы задействованы. Мы считали, что начали уставать за 8 лет, но это только так казалось. Потому что о настоящей усталости мы узнали за последние 3 месяца. Как и о войне.

К чему я так долго все это подвожу? Просто чтобы было понятно на конкретном примере, о чем пойдет речь дальше.

Весь свой ресурс я отдаю для того, чтобы увеличить ресурс людей, которые сейчас уничтожают врага. Которые принимают сотни, тысячи решений каждый день. Я делаю все что могу для того, чтобы, кроме помощи материальными вещами, разгрузить головы людей, которые прямо сейчас погружены в войну на 100%. Если мне удается снять хотя бы какой-то головняк с командира роты или комбата, комбрига, командующего группировкой, это значит, что я высвободил им их ресурс, который нужен для принятия верных решений. Потому что уставший и изможденный человек чаще ошибается.

Моя задача – отдать весь свой ресурс, чтобы сэкономить малую каплю у тех, от кого зависят судьбоносные военные решения по обороне страны.

Подковерные игры начались

Сейчас все военные пашут на грани и за гранью. Цена ответственности и ошибки – Украина. Очень просто. Мы удержали и удерживаем нашествие уже более 100 дней потому, что военное руководство (повторяю – военное) мобилизовало весь свой ресурс, объединив всех украинцев, и каждый на своем месте бьется каждый день, как в последний. Не отвлекаясь на второстепенные вещи. Не распыляясь. Поэтому мы до сих пор стоим. Поэтому весь мир восхищен украинским военным чудом.

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Однако, есть одно но. Все чаще и чаще я вижу попытки отдельных групп вовлечь военное руководство в какие-то интриги, околополитические игрища, какие-то слухи и предположения. Не раз и не два я вижу, как раздуваются ничем не подтвержденные темы, которые имеют цель затронуть эмоционально кого-то из военного руководства.

Я просто хочу акцентировать. Все, что не помогает победе и борьбе, – вредит. Каждый, кто умышленно отвлекает военных от военных дел и снижает сосредоточенность на главном, – вредит.

Условный Залужный не имеет больше ресурса, чем у него есть. Если сейчас его отвлекать от войны, это будет только за счет качества военных решений. Всё очень просто. Либо человек занимается войной со 100% отдачей, либо два по 50, но меньше. Или 20, но маленьких, как раки у Жванецкого. А каждое решение на войне – это очень и очень важно.

Я буду бороться с любыми попытками отвлечь военное руководство от войны всеми имеющимися у меня силами и средствами. От кого бы ни вытекали эти попытки, и какие бы у меня ни были раньше отношения.

Если кто-то хочет политики, имеет ресурс на политические действия и игры – действуйте. Потому что власть нужно и контролировать и пиз*ить. Но не надо решать политические вопросы, вплетая в политику людей, на которых сейчас военная ответственность за государство. Которые погружены в войну и должны быть погружены в нее, чтобы мы победили.

Я не пишу никаких фамилий, никакой конкретики. Я не хочу срача. Имеющие глаза – увидят. Я просто хочу защитить наших военных, чтобы они защитили наше государство. Всё очень просто. Не нужно отвлекать от войны тех, от кого зависит все на сегодняшний день. Потому что завтрашнего у каждого из нас может не быть.

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