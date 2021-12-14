Не надо перекручивать, – Стефанчук о рисках введения онлайн-голосования в Раде

Руслан Стефанчук выступает за внедрение системы онлайн-голосований в Верховной Раде. По словам спикера парламента, это может пригодиться в случае введения чрезвычайных ситуаций.

Как сказал Стефанчук в интервью, еще 2 года назад, когда он внес идею о возможности онлайн-голосований в Раде, большинство коллег сразу восприняли ее негативно.

Важно Стефанчук выступил против перенесения выборов на год

Однако Стефанчук подчеркнул, что в мире есть целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может произойти так, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов. В то же время Рада – единственный законодательный орган, и у него нет запасного варианта, "чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение".

По словам Стефанчука, введение онлайн-голосования – это технический вопрос. Он выразил надежду, что министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию, как он это видит и какие технические решения нужны для этого.

Не надо только передергивать, что якобы депутат не придет в зал заседаний, потому что хочет поехать на море. Я третий год не могу никуда уехать нормально отдохнуть! Но вопрос не в этом, а в том, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители,

– подчеркнул спикер парламента.

Кроме того, спикер сообщил, что зал пленарных заседаний Верховной Рады, где народные депутаты голосуют за принятие законов, может быть технически переоборудован летом 2022 года. Он добавил, что обновленные рабочие места депутатов будут оборудованы:

компьютерами,

розетками,

WiFi-модулями,

электронными устройствами для голосования.

А с марта этого года в Верховной Раде заработал сенсорная кнопка во время голосований. Такое нововведение ставит своей целью побороть "кнопкодавство", которым злоупотребляли депутаты в течение многих созывов.