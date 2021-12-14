Як сказав Стефанчук в інтерв'ю, ще 2 роки тому, коли він вніс ідею про можливість онлайн-голосувань у Раді, більшість колег відразу сприйняли її негативно.

Важливо Стефанчук виступив проти перенесення виборів на рік

Однак Стефанчук наголосив, що у світі є ціла низка викликів, які ми не можемо спрогнозувати. Наприклад, може так статися, що через пандемію в парламенті не збереться 226 депутатів. Водночас Рада – єдиний законодавчий орган, і вона не має запасного варіанту, "щоб у разі чого все-таки зібратися й ухвалити важливе для держави рішення".

За словами Стефанчука, запровадження онлайн-голосування – це технічне питання. Він висловив сподівання, що міністр цифрової трансформації найближчим часом представить концепцію, як він це бачить і які технічні рішення потрібні для цього.

Не треба тільки пересмикувати, нібито депутат не прийде до зали засідань, бо хоче поїхати на море. Я третій рік не можу нікуди поїхати нормально відпочити! Але питання не в цьому, а в тому, щоб у критичних ситуаціях ми мали запобіжники,

– наголосив спікер парламенту.

Крім того, спікер повідомив, що зала пленарних засідань Верховної Ради, де народні депутати голосують за ухвалення законів, може бути технічно переобладнана влітку 2022 року. Він додав, що оновлені робочі місця депутатів будуть обладнані:

комп'ютерами,

розетками,

WiFi-модулями,

електронними пристроями для голосування.

А з березня цього року у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка під час голосувань. Таке нововведення має на меті побороти "кнопкодавство", яким зловживали депутати протягом багатьох скликань.