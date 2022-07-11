Не надо верить, что лукашенко оказывает сопротивление путину, – руководитель "Белорусский Гаюн"

Мнение о том, что лукашенко является гарантом или хотя бы оказывает сопротивление путину – достаточно ошибочное, отмечает Антон Мотолько. Украинцы несколько не понимают, как все в беларуси работает, ведь самому кремлю нестабильность в беларуси не нужна.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Он также объясняет, что россию абсолютно устраивает та ситуация, которая есть сейчас: страна оккупирована, свободных медиа, работающих в беларуси тоже нет.

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россии выгодны репрессивные действия, вроде, миллионов заключенных по политическим мотивам – а это в беларуси нормальная практика на сегодняшний день, говорит белорусский общественный деятель.

"По сути, большинство молодежи, которая была активной в 2020 году, сейчас либо в эмиграции, либо в тюрьме, либо ждет суда. И здесь стоит вспомнить, что одним из важнейших требований из кремля к лукашенко, было требование о как можно более быстром прекращении уличных протестов", – добавляет Антон Мотолько.

Поэтому, я не думаю, что в глобальной стратегии россии выгодна беларусь, где есть протесты или начинаются внутриполитические изменения,

– убежден он.

Как только появились первые результаты социологических исследований в марте 2022 года, мы получили данные:

87% белорусов против участия белорусской армии в войне против Украины;

даже среди поклонников лукашенко более 70% против.

Довольно значительным фактором влияния на сознание белорусов стали бы гробы с теми, кого убьют ВСУ, если они отважатся нарушить украинскую границу. А также одним из ключевых факторов будет нестабильность внутри страны, говорит Мотолько.

Смотрите эксклюзивное видео стрима с основателем Teleram-канала "Белорусский Гаюн" Антоном Мотолько

Что известно о российской авиации в беларуси

По словам основателя Telegram-канала "Белорусский Гаюн" –

беларусь остается плацдармом российских оккупантов для нападения на Украину. Враг держит там свои подразделения и наносит ракетные удары по нашим городам своей авиацией.

Армия беларуси не хочет воевать против Украины, ведь прекрасно знает о безумных потерях оккупантов и не хочет их пополнять. Вместе с тем, территория этого государства передана в пользование российским оккупантам.