Не намерены снижать численность войск в Европе, – Пентагон

В Минобороны Соединенных Штатов заявили, что не рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе. Такой же позиции придерживаются и в Белом доме.

Об этом 8 января сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал информацию телеканала NBC о мерах, которые "США рассматривают в преддверии переговоров с Россией".

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Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменение численности войск в странах Балтии и Польше,

– отметил Джон Кирби.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме отметили: "Данные, распространенные журналистами, не являются точными".

"На самом деле мы четко заявили России, публично и приватно, что в случае ее вторжения в Украину мы усилим наших партнеров в НАТО на восточном фланге, так как перед ними имеем священные обязательства как союзники", – добавили в администрации американского президента.

Сообщение телеканала NBC: кратко

Телеканал NBC со ссылкой на знакомые с позицией США источники указал, что Соединенные Штаты на предстоящих консультациях с Россией якобы готовы обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва будет готова пойти на подобные меры.

Якобы говорилось, в частности, о численности американских военных контингентов в странах Балтии и Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил.

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