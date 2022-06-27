Не наша проблема, – в Кремле неуклюже отреагировали на новости о дефолте

Авторитетное американское издание Bloomberg заявило, что в России произошел дефолт по валютным долговым обязательствам. В Кремле не хотят с этим соглашаться и пытаются это опровергнуть.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Важно Россия испытала дефолт по внешнему долгу – впервые с 1918 года, – Bloomberg

Отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлениями о дефолте в России, Песков сказал: "Нет, не согласны". Он заявил, что утверждения о дефолте в этом случае якобы "совершенно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был осуществлен".

Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей – это не наши проблемы,

– сказал он.

По его словам, "в этом случае здесь никаких оснований называть данную ситуацию дефолтом нет".

Что о дефолте сказали в российском минфине

Россия якобы совершила платеж по еврооблигациям раньше времени. Страна-агрессор не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов;

Неполучение платежа по евробондам инвесторами в результате действия третьих лиц не предусмотрено в документах как дефолт;

Неполучение инвесторами платежа России обязано рассматриваться в рамках общих норм права с учетом всех событий и действий сторон.

Дефолт в России: все, что нужно знать

Впервые за столетие Россия испытала дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Это кульминация жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.

В течение месяцев Россия находила пути обхода санкций, введенных после полномасштабного военного вторжения в Украину. Однако вечером 26 июня завершился льготный период для выплаты процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такую просрочку считают "событием дефолта".

Сама же Россия отказалась признавать дефолт, заявив, что у нее есть средства, чтобы покрыть любые счета, но нет возможности произвести оплату. Миллиарды долларов в неделю продолжают поступать в государственную казну от экспорта энергоносителей. Поэтому, пытаясь выкрутиться, Москва объявила на прошлой неделе, что перейдет на обслуживание своего суверенного долга в размере 40 млрд долларов в рублях.

В истории России уже было объявление дефолта. В 1998 году во время финансового кризиса в России и обвала рубля правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов.

Россия таки объявила дефолт по внешнему долгу: смотрите видео