"Не носят маски, надеются на Бога": хасиды не соблюдают карантинные ограничения в Умани
Источник:24 канал
За период празднования Рош ха-Шана в Умани коронавирус обнаружили у 13 паломников. Из них 9 в настоящее время находятся на территории города, остальные 4 вернулись в Израиль.
Несмотря на рост количества новых больных, хасиды во время пребывания в Украине не придерживаются карантинных ограничений. Об этом в комментарии 24 каналу сообщила начальник Уманского главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова.
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Хасиды не соблюдают масочный режим в Умани
Она отметила, что в 2020 году паломников в Умань приехало гораздо меньше – почти 5 тысяч. Впрочем, тогда они придерживались всех требований. Вместе с тем в 2021 году ситуация кардинально другая.
Сейчас они уже не придерживаются ни масочного режима, ни противоэпидемических требований. Все надеются на Бога,
– подчеркнула Качанова.
По ее словам, эпидемическая ситуация в Умани остается неустойчивой. По состоянию на 8 сентября в городе COVID-19 заболел 51 человек. В предыдущие 3 дня это количество было в пределах 20 – 25 больных.
Впрочем чиновница отметила, такой рост новых инфицированных нельзя на 100% связывать именно с Рош ха-Шана. Ведь с начала сентября в город прибыли студенты на учебу, местные жители после отпусков. Окончательные результаты будут известны после проведения соответствующего анализа.
Ситуация с COVID-19 в Умани во время празднования Рош ха-Шана: видео
Хасиды на праздновании Рош ха-Шана: последние новости
- Паломники ежегодно приезжают к могиле цадика Бахмана на празднование иудейского нового года. В 2021 году городские власти ввели для них туристический сбор в размере 300 гривен с человека в сутки.
- Правоохранители уже проинформировали о ряде нарушений в Умани. Хасиды решили развести на балконе костер, чтобы приготовить еду.
- В одной из арендованных паломниками квартир ночью загорелся кондиционер, что вызвало пожар.