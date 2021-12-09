Не нужно ждать, – Лазебная призвала обращаться за субсидией в любое время года
Источник:фейсбук Минсоцполитики
Украинцы могут в любое время года подавать документы для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Министерстве социальной политики призвали не ждать, а заранее заниматься этим вопросом.
Такую информацию озвучила министр Марина Лазебная. По ее словам, для получения субсидии есть один критерий – доходы не позволяют оплатить платежку.
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"Я хочу обратиться к украинцам, кто нас сегодня слышит. Подать на субсидию можно в любой время года, в любое. Не надо ждать", – заявила Лазебная.
Если же человек обратился за субсидией, когда отопительный сезон уже начался – субсидия назначается задним числом.
Что нужно для оформления субсидии
Необходимо подать 2 документа:
- заявление;
- декларацию об имущественном положении и доходах.
Что интересно, подать документы можно теперь и через Дию, не выходя из дома.
"В течение недели 725 человек подали заявку на субсидию через Дию", – заверила Лазебная.
Субсидии могут получить больше человек
- Правительство расширило список тех, кто может получить субсидию.
- В частности, изменится размер субсидий для людей, пострадавших в результате агрессии России. Речь идет о лицах, оставшихся без газа и использующих бытовые электроприборы.
- К слову, при определении права на получение субсидии не будут учитывать жилые помещения в поселках. Также и те, на которые оформлено завещание.