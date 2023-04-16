Не обязательно снабжение напрямую: откуда Россия могла брать китайские компоненты

В Офисе Президента сообщили, что украинские военные находят все большее число китайских компонентов в российском оружии. Возможно, таким образом, Китай прощупывает почву для поставки агрессору вооружения.

Учитывая вялую реакцию мира и неспособность быстро обеспечить Украину всем необходимым, Китай наверняка все больше убеждается в том, что Тайвань – не такая уж недостижимая цель, как казалось на первый взгляд. Все же базовый сценарий для Китая заключается в том, что Тайвань должен реинтегрироваться мирным путем. Об этом 24 Канала сказал политолог Андрей Вигиринский.

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От варианта мирного урегулирования китайцы не уходят. Но с каждым шагом политической эскалации по признанию Тайваня как суверенной страны, они балансируют военными учениями, тем самым демонстрируя готовность прийти к объединению Китая и Тайваня силовым путем.

"Вопрос Тайваня пока созревает. И обучения КНР, и обучения, которые организует Россия – они двигаются в направлении готовности поддержать Китай в случае столкновения на поле боя за Тайвань", – говорит Вигиринский.

Как в Россию могут попадать китайские компоненты

Что касается поставки в компоненте, говорит политолог, то это закономерность, от которой мы никуда не денемся. Ее придется принимать как ту форму глобализированного экономического мира, в которой часть производимой в Китае продукции – из-за дешевизны себестоимости, низкой заработной платы, массовости производства – так или иначе имеет происхождение из Китая.

Как следствие, эта продукция может попадать на мировые рынки – не непосредственно путем поставки Китая в Россию, а через третьи страны. К примеру, ОАЭ приобрели некоторые компоненты двойного назначения, а затем они попали в Россию. Важно, что такая торговля и оборот определенных товаров – не запрещены. На AliExpress можно купить беспилотник для гражданских нужд и использовать его на поле боя.

Есть ли основания говорить, что Китай, как страна, участвует в войне путем поставки определенных средств, которые использует российская армия? Да. Есть ли это поставка вооружения – нет,

– утверждает политолог.

К сожалению, некоторые компании Великобритании и США замечены в том, что часть товаров, экспорт которых в Россию запрещен, все равно туда попадают. Опять же – через третьи посреднические страны, использующие функцию буфера.

Сближение с Россией – это вопрос репутации Китая. Речь идет о формировании образа страны, противостоящей демократическому миру, и страны, которая имеет возможность повлиять на агрессора, но этого не делает.

Мир перестает быть универсализированным с точки зрения правил. Отсутствуют правила, приемлемые для Китая и США, которых все подсознательно придерживаются ради глобального благосостояния,

– замечает собеседник.

Торговля имеет тенденцию к регионализации, и это имеет свои последствия. В России уровень падения ВВП сократился с потенциалом роста и в этом, и в следующем году. Это свидетельствует о том, констатирует политолог, что Россия не лишена возможности торговать с другими странами, а страны не уменьшили объем выручки, позволяющий финансировать всю эту довольно помешанную внешнюю политику и экспансивную политику в отношении сопредельных стран.

Как бы мы ни возмущались, эта реальность никуда не исчезнет. Страны, ставшие бенефициарами мира на руинах Второй мировой войны, балансируются странами, достигшими экономического развития,

– объяснил Вигиринский.

Со временем к ним прибавится Индия, которая сама по себе является огромным рынком с огромными возможностями – это безапелляционный факт. Она уже будет балансировать, учитывая свои интересы.

Если мир успокоит заявление Китая о том, что "мы проверим, кто мог поставлять и усилим контроль", следует понимать, что усиленный контроль не означает отсутствия поставок. Это могло бы быть, будь это часть государственной политики Китая. Средства, которые может использовать Китай, в условиях кризисных явлений более эффективны с точки зрения разрешений, запретов и упорядочения отношений, чем средства, которые могут использоваться в более демократических системах.

"Но и более демократические системы не показывают, что они способны полностью контролировать свой товарооборот с Россией. Возможно, мы дойдем до этого, но нужно время. На каждую запрещаемую схему находится схема обхода. Так работает предпринимательство", – пояснил Андрей Вигиринский.

Выживание ВПК для России – это вопрос не цены, а достижения политических целей. А россияне живут целями одного человека. "В глобальном мире продается все", – подытожил политолог.

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